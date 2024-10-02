Головная боль Зеленского – выборы в условиях поражения

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Основной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского станет участие в выборах, которые будут проходить в условиях, когда война закончится не на оптимальных для Украины условиях, а общество будет разозленным.

Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет, я думаю, главный драматический вызов для Зеленского – как идти на выборы после завершения войны, которое не будет оптимальным, и которое будет воспринято в Украине очень неоднозначно – с разными эмоциями, и будет много критики в его адрес. Но если еще и будет конкурентоспособный кандидат, популярный, – как мы знаем, только одно лицо может таким быть, – и мы не знаем, будет он принимать участие или не будет, но его точно будут звать, тащить в эти выборы. И это тоже будет влиять на выбор», – заявил Фесенко.