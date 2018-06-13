13.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Гордон: Запад отворачивается от Украины и бросается в объятия Путина

Историческое рукопожатие Дональда Трампа и Ким Чен Ына на фоне участившихся встреч европейских лидеров с Владимиром Путиным должно показать Киеву, что уважают и договариваются с сильными, а не с коррумпированными и жадными.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-депутат Киевсовета и бывший пропагандист Евромайдана телеведущий Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины это сигнал один: уважают сильных, договариваются с сильными, слабых в грош не ставят, со слабыми не ведут переговоров, слабых не похлопывают по плечу.

Поэтому государство Украина должно сделать один вывод: если оно будет дальше разъедаемое коррупцией изнутри, если и дальше государственные лидеры будут думать о наполнении своих собственных кошельков, с Украиной вообще скоро никто не будет разговаривать», – сказал Гордон.

«Неслучайно разочарованные украинскими реалиями европейские лидеры один за другим на наших глазах бросаются в объятия Путина, и неслучайно Трамп, которого вполне резонно подозревают в особых отношениях с российскими лидерами, говорит, что нужно вернуть Россию в G8», – добавил украинский телеведущий.