Госбюджет-2020 подтверждает: Украина продолжит нищать

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада приняла к рассмотрению проект закона о Госбюджете Украины на 2020 год, практически полностью повторяющий аналогичные проекты времён Петра Порошенко.

Такое решение было принято в ходе очередного пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бюджет представила министр финансов Украины Оксана Маркарова. По её словам, доходы данного бюджета составляют 1 триллион 78 миллиардов гривен. Из них 245 миллиардов пойдут на военные расходы, на образование – 136,4 миллиарда, на охрану здоровья – 108 миллиардов гривен.

Однако проект встретил резкую критику депутатов других фракций. Так, по мнению депутата «Оппоплатформы» Юрия Павленко, с такой политикой эпоха нищеты на Украине продолжится.

«Данный проект бюджета полностью разочаровывающий. Он не то, что преодолевает эпоху бедности – он её консервирует. Отдельно хотел бы обратить внимание, что данным проектом не исполняется никаких обязанностей относительно улучшения защиты и обеспечения прав ребёнка – ни на лечение, ни соцзащита, ни поддержки детей, пострадавших в результате военных действий», – возмутился нардеп.

В свою очередь, депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко подчеркнул, что Владимир Зеленский и его команда не выполняют своих предвыборных обещаний.

«С этим проектом мы видим полное несоответствие риторики власти и реальности, которая закладывается в государственный бюджет. Давайте посмотрим, премьер-министр обещает нам экономический рост и рывок в 40% за пять лет, в первый год – 5%. Но в реальности, в проекте бюджета, мы видим 3,5%. Может, кому-то кажется, что это небольшая разница, на самом деле это десятки миллиардов гривен.

Президент Зеленский в своей предвыборной программе говорил, что он обещает достойную зарплату учителям и врачам. В реальности мы видим, что нет никакого роста зарплаты ни у тех, ни у других», – сказал Гончаренко.

Также, по мнению депутата «Оппоплатформы» Александра Колтуновича, данный бюджет является антисоциальной калькой с аналогичных проектов времён Петра Порошенко.

«Безусловно, новая политическая платформа должна была предложить новую экономическую модель развития страны. Но что мы видим, когда анализируем государственный бюджет на 2020 год? Это фактически тот же бюджет, который был в 2019 году.

Все те проекты законов, о которых нам рассказывали, что они обеспечат экономический скачок, не сформированы и не определены в этом бюджете. Однако мы видим антисоциальные вещи. Если мы поднимаем минимальную пенсию аж на 74 гривны, взамен у нас урезаются субсидии для значительного числа населения – было 55 миллиардов, станет 47,6 миллиардов. Но поясните, какие тарифы были снижены? Это означает, что люди будут меньше получать, уменьшится количество субсидиантов и количество денег», – заявил Колтунович.

С резкой критикой нового бюджета выступил бывший первый замгенпрокурора Украины и депутат парламента нынешнего созыва Ренат Кузьмин.

«Обратите внимание на предлагаемое Кабмином перераспределение бюджетных расходов: отобрать у детей-сирот, учителей, преподавателей и ученых и передать ГПУ, ДБР, РНБО и прочим силовым структурам. Ну и офису президента.

Похоже, обещанное партией власти снижение тарифов, как и повышение социальных выплат так и останутся предвыборными обещаниями. Партия ОПЗЖ готовит свой альтернативный проект бюджета, в котором вопросы повышения социальных стандартов будут приоритетными. Надеюсь, «слуги народа» прислушаются к мнению оппозиции», – написал он в своём Telegram-канале.