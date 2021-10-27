Госсовет Татарстана пошёл против федерального центра

27.10.2021 23:17 (Мск), Москва, Елена Острякова

Госсовет Татарстана единогласно не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта РФ. На данный момент Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.

По заявлению главы комитета Госсовета республики по госстроительству Альберта Хабибуллина, требование об унификации высших должностей в регионе является, по меньшей мере, некорректным.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мнение депутатов Татарстана будет учитываться.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что идея законопроекта принадлежит замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко, а за единогласным решением госсовета Татарстана стоит президент республики Рустам Минниханов.

«Очевидно, что идея отменить пост президента Татарстана и переименовать его в Главу Республики принадлежит Сергею Кириенко. Кириенко vs Минниханов. «Если слон залезет на кита, кто кого сборет?», – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Либеральный политолог Станислав Белковский напоминает, что президентство в Татарстане хотели упразднить еще в 2010 году. Идея принадлежала тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву.

«Это очень принципиальное решение, поскольку оно подчёркивает, что республика – это настоящая республика, хоть и в составе федерации, но на всех уровнях и последовательно отстаивающая свои интересы. Скорее всего, ломать через колено не будут, ситуацию оставят подвешенной, однако определённую обиду федералы затаят», – прогнозирует полулиберальный политолог Илья Гращенков.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв призывает дождаться, что скажет сам президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В 2010 году глава Чечни Рамзан Кадыров отказался называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В результате только Татарстан сохранил наименование высшего должностного лица – президент. Вдруг мнение Минниханова и мнение Госсовета Татарстана не совпадут, и он продемонстрирует, что может решать вопросы в пользу федералов даже тогда, когда элита Татарстана изображает фронду», – предполагает Калачев.

«История с «президентством» в Татарстане тянется с события 7 февраля 1992 года, когда республика провела референдум о суверенитете, и позднее Верховный совет Татарстана признал статус Татарстана как суверенного государства. Позднее была принята Конституция республики. После этих событий Борис Ельцин и тогдашний президент Минтимер Шаймиев долго договаривались – дескать, вы не выходите из состава РФ, а мы вам взамен дадим разные плюшки. Речь шла об огромной, даже по нынешним меркам, независимости от федерального центра», – напоминает директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова.

«Стоит признать, что силы, которые считают, что Татарстан – это ассоциированное с РФ государство, все еще существуют. Если есть республика, то у нее должен быть президент, и это не просто субъект со своим губернатором», – считает глава аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский.

В феврале 1994 года президенты РФ и Татарстана Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев подписали договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий». Этот документ предоставил региону исключительное право распоряжаться землёй и ресурсами, создать систему государственных органов, формировать бюджет, иметь своё гражданство и участвовать в международных отношениях. В 2000 году президент Владимир Путин назвал несоответствие федеральных и местных законов «миной замедленного действия», которая, по его мнению, должна быть «изъята и уничтожена».

Отдельный вопрос связан с изучением национальных языков в Татарстане. Осенью 2017 года, после слов Владимира Путина о том, что «заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского», прокуратура потребовала исключить татарский язык из обязательной части учебных планов.