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27.10.2021 23:17 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Авторская колонка, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Госсовет Татарстана пошёл против федерального центра

Госсовет Татарстана единогласно не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти...

Госсовет Татарстана единогласно не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта РФ. На данный момент Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.

По заявлению главы комитета Госсовета республики по госстроительству Альберта Хабибуллина, требование об унификации высших должностей в регионе является, по меньшей мере, некорректным.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мнение депутатов Татарстана будет учитываться.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что идея законопроекта принадлежит замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко, а за единогласным решением госсовета Татарстана стоит президент республики Рустам Минниханов.

«Очевидно, что идея отменить пост президента Татарстана и переименовать его в Главу Республики принадлежит Сергею Кириенко. Кириенко vs Минниханов. «Если слон залезет на кита, кто кого сборет?», – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Либеральный политолог Станислав Белковский напоминает, что президентство в Татарстане хотели упразднить еще в 2010 году. Идея принадлежала тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву.

«Это очень принципиальное решение, поскольку оно подчёркивает, что республика – это настоящая республика, хоть и в составе федерации, но на всех уровнях и последовательно отстаивающая свои интересы. Скорее всего, ломать через колено не будут, ситуацию оставят подвешенной, однако определённую обиду федералы затаят», – прогнозирует полулиберальный политолог Илья Гращенков.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв призывает дождаться, что скажет сам президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В 2010 году глава Чечни Рамзан Кадыров отказался называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В результате только Татарстан сохранил наименование высшего должностного лица – президент. Вдруг мнение Минниханова и мнение Госсовета Татарстана не совпадут, и он продемонстрирует, что может решать вопросы в пользу федералов даже тогда, когда элита Татарстана изображает фронду», – предполагает Калачев.

«История с «президентством» в Татарстане тянется с события 7 февраля 1992 года, когда республика провела референдум о суверенитете, и позднее Верховный совет Татарстана признал статус Татарстана как суверенного государства. Позднее была принята Конституция республики. После этих событий Борис Ельцин и тогдашний президент Минтимер Шаймиев долго договаривались – дескать, вы не выходите из состава РФ, а мы вам взамен дадим разные плюшки. Речь шла об огромной, даже по нынешним меркам, независимости от федерального центра», – напоминает директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова.

«Стоит признать, что силы, которые считают, что Татарстан – это ассоциированное с РФ государство, все еще существуют. Если есть республика, то у нее должен быть президент, и это не просто субъект со своим губернатором», – считает глава аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский.

В феврале 1994 года президенты РФ и Татарстана Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев подписали договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий». Этот документ предоставил региону исключительное право распоряжаться землёй и ресурсами, создать систему государственных органов, формировать бюджет, иметь своё гражданство и участвовать в международных отношениях. В 2000 году президент Владимир Путин назвал несоответствие федеральных и местных законов «миной замедленного действия», которая, по его мнению, должна быть «изъята и уничтожена».

Отдельный вопрос связан с изучением национальных языков в Татарстане. Осенью 2017 года, после слов Владимира Путина о том, что «заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского», прокуратура потребовала исключить татарский язык из обязательной части учебных планов.

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