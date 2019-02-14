14.02.2019, Киев, Игорь Петров

Те средства, которые украинское государство выделяет на продвижение и популяризацию евроатлантической интеграции, распределяются непрозрачно и не попадают общественным организациям, которые уже дано занимаются этим вопросом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила заместитель главы Общественной лиги «Украина – НАТО» Оксана Григорьева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проводили какую-то информационную кампанию. Кто-то из вас видел какие-то результаты, о которых мы читаем в отчетах власть имущих? Где эти результаты?

Безусловно, есть тендеры, есть рекламные агентства, которые занимаются вопросом информирования общественности. Почему это должны делать рекламные агентства, которые рекламируют все на свете – российскую водку, российский сыр, они рекламируют НАТО.

Надо подходить более содержательно к самой проблематике. Это НАТО. Это международная, национальная безопасность. Это не памперсы. Рекламное агентство выиграло тендер, забыло. Где результаты? Где практическое продвижение?

Очень много документов. Вроде все министерства, целая межведомственная рабочая группа. Все занимаются этим вопросом. Но на практике ничего не происходит. Те общественные организации, которые занимались вопросом НАТО, ищут деньги своими силами, проводят какие-то проекты, которые они всегда проводят. А деньги государства, которые заложены именно на эту работу, рассовываются неизвестно куда.

Мы не видим результатов, не видим победителей этих тендеров на продвижение евроатлантической интеграции, которые бы показывали свою реальную сделанную работу.

Если государство заявляет, что «мы идем в НАТО, занимаемся евроатлантической интеграцией, просвещаем общество», то надо отчитываться за каждую потраченную копейку публично. Делайте кампанию прозрачно. Вроде бы заинтересованность в НАТО растет, но по последним соцопросам она уменьшается», – сокрушается грантоедка.