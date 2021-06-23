Грузия «утёрлась» по поводу Саакашвили – будет дружить с Украиной ради НАТО, ЕС и «деоккупации»

23.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Грузия и Украина договорились восстановить полноценные дипломатические отношения между странами – как известно, посол из Киева был отозван в Тбилиси после того, как Владимир Зеленский трудоустроил разыскиваемого на родине за уголовные преступления Михаила Саакашвили.

Сегодня в Киеве президент Грузии Саломе Зурабишвили договорилась с Владимиром Зеленским смириться с нанесённой обидой и вместе бороться за «деоккупацию» утраченных территорий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу высказать слова искренней благодарности за неизменную поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание попытки аннексии украинского полуострова Крым и осуждение российской агрессии на Донбассе, на востоке Украины. Мы надеемся на активное сотрудничество с грузинской стороной в рамках «Крымской платформы» с целью защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова. Со своей стороны я хочу подтвердить решительную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах», – объявил Зеленский.

Зурабишвили заявила, что у Грузии и Украины «общий путь» – в НАТО и ЕС.

«Я считаю, что нужно быстрее вернуть посла в Украину, что было вызвано формальным возобновлением наших отношений, несколькими визитами министров и сегодняшней официальной встречей. Я очень благодарна за это и считаю, что президенты двух стран должны осторожно относиться к нашим отношениям… Сегодня у нас есть параллельные, совместные задания и цели – это деоккупация наших территорий, путь в Евросоюз и НАТО, рост регионального сотрудничества. Деоккупация – это боль наших стран, это урон и вызов… Наш путь к деоккупации – это путь мирный. В этом направлении Грузия отказалась от использования любой силы. Я хочу призвать Россию пройти такой же путь в этом регионе и во всем мире», – заявила Зурабишвили.