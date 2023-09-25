«И Одессу вернём» – ведущие ученые византиисты РФ готовы совещаться под обстрелами в Севастополе

Елена Острякова .  
25.09.2023 17:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Наука, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Профессора и научные сотрудники московских исследовательских институтов РАН, МГУ, также вузов, НИИ и архивов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сибири и Кавказа не побоялись приехать на всероссийскую научную конференцию «Византинотаврика» в Севастополь, который на прошлой неделе несколько раз подвергался украинским ракетным атакам.

Во время приветственного слова ректора Севастопольского госуниверситета, на базе которого проходит конфереция неожиданно раздался громкий хлопок, и ученым предложили проследовать в подвал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Профессора и научные сотрудники московских исследовательских институтов РАН, МГУ, также вузов, НИИ и архивов...

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Правда очень скоро выяснилось, что это был контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании штаба Черноморского флота, подвергшегося обстрелам накануне.

«Ничего, зато почувствовали атмосферу», – шутили ученые, поднимаясь обратно в конференц-зал.

«Нас немножечко попытались попугать, но людей, которые бывают в Крыму, никогда ничем не испугаешь. Начиная с византийских времен сюда выдающихся людей присылали. Даже когда они не очень хорошо заканчивали свое существование, они становились святыми. Я уверен, что все у нас будет хорошо. До святости мы не дойдем, но чувство юмора нас сохранит», – обратился к коллегам, президент национального коллектива византиистов РФ, академик РАН Сергей Карпов.

Он выразил надежду, что конференции в Севастополе станут регулярными, и скоро к участию в них присоединится Одесский университет, которому вернут название царских времен – Новороссийский.

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