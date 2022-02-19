«Имеем существенные пророссийские настроения» – немцы оправдываются перед экс-директором ЦРУ

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Новости Украины

Более половины (55%) участников «украинского ланча» на Мюнхенской конференции по безопасности ответили отрицательно на вопрос: «Достаточно ли Запад силен и един, чтобы противостоять российской агрессии на Украине?».

Почти 63% из них не верят в возможность российско-украинской войны.

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Опрос проводился до начала мероприятия. Ведущая пояснила, что имеется в виду «полноценная война с захватом Киева, а не какая-то активность сепаратистов».

Большинство выступающих заверяли, что Запад все-таки един как никогда, однако были и те, кто засомневался в этом.

«Если Россия прибегнет к своему энергетическому оружию, учитывая большую зависимость от российского природного газа и нефтепродуктов, ситуация может быть достаточно сложной. Что-то планируется. Японцы пообещали поставлять сжиженный газ в Европу, другие шаги, но это будет непросто. Европе придется заплатить свою цену за введение санкций и реакцию на них. Нужно считаться с такими возможностями. Единство может ослабнуть, нам нужно быть к этому готовым», – сказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Его поддержал председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Фридрих Ишингер.

«Есть вопросы, которые нас разделяют. Энергетика среди них. «Северный поток-2» не маленькая проблема в немецкой внутренней политике, а большой вопрос. Наше правительство пытается выпутаться из этой проблемы. Есть прогресс, но этот вопрос может разделить нас. Я не знаю, как немецкие избиратели прореагируют, если они не смогут обогревать свои дома… Мы в Германии имеем такое существенное меньшинство не просто антиамериканских, но пророссийских настроений. Вы не представляете, сколько электронных писем я получаю каждый день. Негативные комментарии в сторону России сразу вызывают поток критики: «Вы слуга тех, кто захватил Ирак». Нам сложно с этим справиться», – сказал Ишингер.