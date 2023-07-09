Ищенко: России нужно спешить освобождать своих сторонников из украинских тюрем

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России нужно поспешить освобождать своих сторонников из украинских тюрем – и ставить вопрос не только об обмене военных, но и гражданских, которым угрожает смертельная опасность.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ищенко, если обмен политических узников с Украины будет длиться теми же темпами, что сейчас (а за последние месяцы известно об освобождении только одного гражданского – Яна Таксюра), то сторонников России в украинских тюрьмах ждет смерть.

«Если направить всё в процесс согласований – вначале Украина кончится, а этих в тюрьме пристрелят. Потому что когда подобного рода власть чувствует, что ей пришёл конец, ей неприятно оставлять людей, которые потом выйдут из тюрьмы и будут радоваться, что твоя власть закончилась», – сказал политолог.

Он считает, что российское руководство должно назначить ответственную структуру по обмену пленными. А также активизировать аресты сторонников бандеровского режима в РФ.

«Если мы хотим выменять тысячу, десять, двадцать, сто тысяч человек – думаю, при желании украинцы их наловят – то необходимо дать команду и назначить ответственных. Причём это не Москалькова, у неё нет аппарата. Для этого назначается ответственная структура – хоть МИД, хоть ФСБ. Поставить задачу, ограничить сроком, и пусть меняют», – сказал Ищенко.

«И, кстати, в ближайшем будущем, думаю, мы тоже наловим и тысячу, и десять тысяч. Потому что, судя по тому, как активно ФСБ сообщает о поимке террористов, у СБУ здесь достаточно разветвлённая сеть. Тем более они активно набирают одноразовых агентов – дураков, которые за пять тысяч рублей готовы машину поджечь – их тоже можно пачками менять», – добавил политолог.

Впрочем, что делать, если Украина заявит о том, что «одноразовые дураки» из РФ ей не нужны – Ищенко не уточнил.