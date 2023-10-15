Испуганного патриота Урганта пригрела старая волосатая рука

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Изгнанный с Первого канала телеведущий Иван Ургант прочел лекцию студентам МГИМО.

Короткое видео этой лекции слил в сеть кто-то из студентов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оно вызвало прогнозируемый скандал. Журналисты выяснили, что Урганта в МГИМО пригласил профессор университета Юрий Кобаладзе, который во времена президента Ельцина занимал высокий пост в СВР, а при Путине был постоянным экспертом и соведущим на русофобском «Эхо Москвы».

Корреспонденты RT поговорили с одним из сотрудников вуза, который рассказал, что Кобаладзе хотел таким образом «повеселить аудиторию». Ургант выступал бесплатно в качестве шоумена. Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы.

Официально пресс-служба МГИМО факт лекции Урганта отрицает. Журналистам «Абзаца» удалось дозвониться до самого Кобаладзе.

«Я не готов на эту тему говорить. Это такая глупость – всё это обсуждать», – заявил он.

Политолог Иван Скориков возмущен тем, что студенты не сорвали выступление отставного телеведущего.

«Если никто из студентов в аудитории МГИМО не послал (дипломатично) Урганта в Хайфу, значит всем уютно, приятно? Помните случай с Муратовым в МФТИ – это была проверка. Никто ведь не пострадал. Ректор – либерал Ливанов, наиболее известный “успехами” в Минобразования и на Украине, остался на месте. Вполне поверим, если пригласивший профессор Кобаладзе продолжит карьеру организатором грузинских гастролей израильского юмориста», – написал Скориков в своем тг-канале.

На этой неделе Госдума приняла протокольное поручение привлечь к ответственности беглых россиян, которые публично дискредитировали Вооруженные силы РФ, а также оказывали финансовую поддержку ВСУ. В постановлении упоминался и Ургант.

Телеведущего это возмутило. Иван Ургант раскритиковал депутатов Госдумы.

«Проблема в одном: дело в том, что я из России никуда не уезжал, поэтому мне сложно говорить о возвращении. Бывает, я уезжаю в туристические поездки. А уезжать — я никуда не уезжал. Но фантазии депутата Государственной думы, конечно, позволяют ему рисовать картины сказочные. Ну, что тут делать — это не первый раз, когда мы сталкиваемся с подобным», – трепался Ургант.

Отстраненный от эфира после начала СВО Ургант постоянно обещает в него вернуться. Однако его программу на Первом канале все не возобновляют, поскольку общественное мнение настроено против Урганта. Не помогло и активное заступничество пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, который назвал Урганта “истинным”, но “испуганным патриотом”.

Покровители телеведущего идут на различные уловки. То Первый канал включит Урганта в свой фильм о режиссере Андрее Кончаловском, то на ТВЦ появится реклама благотворительной организации «Дом с маяком», озвученная голосом «испуганного патриота».

Ургант перебивается “случайными заработками”. На 29 октября в Дубае анонсировано выступление с телеведущим Владимиром Познером. В анонсе указанно, что они «представляют современную интеллектуальную элиту России».

«Многие интересуются, имеем ли мы какое-либо отношение к написанию подобных текстов? Отвечаю – самое непосредственное! Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнём с интервью. Потом наша любимая часть – ответы на доносы! Приходите!», – паясничает в соцсетях Ургант.