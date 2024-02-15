Историк напомнил, кто во времена Ельцина в Севастополе предал Россию

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Украинизация Севастополя после распада Советского Союза происходила не за счет угроз, а путём подкупа брошенных Борисом Ельциным моряков Черноморского флота – Киев взамен на принятие новой присяги сулил им зарплаты и пайки.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» рассказал директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1992 год – это самый сложный, наверное, период был на Черноморском флоте. Им командовал Игорь Владимирович Касатонов. Переприсягание, вот что было сложно. Не могли люди понять, не получая зарплату, не получая положенные нормы довольствия. Им объявляют, что Советского Союза больше нет, появились разные государства, мы предлагаем вам перейти. И некоторые на эти предложения клевали. Более того, первый номер газеты «Флот Украины» на последней странице опубликовал сравнительные оклады военнослужащих Военно-морских сил Украины и Черноморского флота. Это не какой-то революционный плакат – это прямое отношение к той тяжелейшей материальной обстановке, которая сложилась», – подчеркнул историк.

В 90-е Володин был председателем Офицерского собрания Черноморского флота, и практически все случаи переприсяги ему были известны.

«Меня вызывал Касатонов, информировал Пенкин, тогда начальник управления воспитательной работы Осокин, и мы старались в Севастополе поддерживать население, которое в своём большинстве либо родственники военнослужащих, либо уже сами отслужившие. Я хочу сказать, что Игорь Владимирович Касатонов очень мудро в одной из такой бесед сказал: надо, чтобы севастопольцы понимали, что будет с ними, если здесь появится какой-то другой флот. Надо, чтобы они вспомнили, где их Родина. Надо ещё раз напомнить, что Севастополь – это всегда исконно русский город. Делай, что хочешь, но надо, чтобы общественные организации голос поднимали, что они так же думают, как и мы», – подчеркнул Володин.

Тогда была создана Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя. В нее вошли представители 12 национальных общин, из которых 10 возглавили офицеры Черноморского флота. Они были избраны на должности как местные жители.

Украинские нацисты, бывшие в Крыму в тотальном меньшинстве, при помощи Киева организовали так называемый «Поезд дружбы» и завезли боевиков с Западной Украины, которые прошли маршем по центру Севастополя.

«Акции националистов поначалу не имели какой-то решающей роли, их недооценивали, над ними потешались, смеялись. Когда эти ребята решили пройти по улице Ленина, их там готовы были разорвать, но милиции было приказано их охранять. Поэтому, стиснув зубы, их охраняли и обороняли. И эти события тридцатилетней давности, наверное, положили основу того, что мы сегодня пожинаем все в месте», – считает Володин.

Он уточнил, что тоже располагает документами 90-х, которые возили в Москву для поддержки российского статуса Севастополя.

«Эта «Белая книга», как мы её называли, когда была подготовлена для комиссии Верховного Совета о статусе Севастополя – это сборник документов, у меня она есть. Привезли наши севастопольцы, которые туда ездили в качестве послов Севастополя. Все документы, что подтверждали российский статус Севастополя», – указал Володин.