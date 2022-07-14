Из Донбасса поступают очень плохие новости для ВСУ

14.07.2022  11:29 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская армия и подразделения республик Донбасса переходят в наступление на ключевые населенные пункты ДНР, находящиеся под контролем украинских войск. В ближайшее время будут ожесточенные бои в Бахмуте, Краматорске и Славянске.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бежавший из Луганска украинский националист, а ныне сопредседатель грантоедской гражданской инициативы «Правое дело» и военный эксперт Дмитрий Снегирёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия и подразделения республик Донбасса переходят в наступление на ключевые населенные пункты ДНР,...

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По мнению Снегирева, особо важным для Украины является Северск как крупная узловая станция.

«По моему мнению, на днях начнется наступление оккупационных войск в направлении Славянска и Краматорска, а ареной оборонных боев будет Северск и Долина.

Почему нам крайне необходимо удержать город Северск? Это важная узловая станция. Соответственно, в случае, если российским оккупантам удастся захватить эту важную станцию, то улучшится логистика оккупационной армии и, соответственно, переброска боекомплекта и живой силы в направлении Славянска и Бахмута», – сказал эксперт.

«Донецкое направление, кстати, рассматривается Российской Федерацией как одно из приоритетных. Причем направления ударов будут происходить как со стороны оккупированных районов Луганской области – это Лисичанск-Попасная, так и соответственно, из районов оккупированных территорий Харьковской области – это непосредственно Изюм и Купянск.

Цель – выйти на украинские границы – Славянск, Краматорск и Бахмут – это ключевые города, которые станут в ближайшее время ареной самых жестоких боев», – заявил Снегирев.

Напомним, накануне в Народной милиции ЛНР заявили, что подразделения республики и российская армия уже взяли под оперативный контроль город Северск.

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