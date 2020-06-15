Из молдавской тюрьмы освободился лютый враг Порошенко и Плахотнюка

15.06.2020, Москва, Елена Острякова

Бизнесмен Вячеслав Платон, приговоренный в 18 годам тюремного заключения за кражу миллиарда долларов из молдавских банков, был освобожден сегодня. В тюрьме он провел 4 года.

Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение об освобождении Платона принял суд сектора Чеканы по запросу генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, который заявил, что дело против бизнесмена было сфабриковано.

Сам Платон считает, что за решетку попал по указанию некогда всесильного криминального олигарха Влада Плахотнюка, который сейчас сбежал из Молдовы.

«Сегодня моя главная задача — восстановить справедливость, вернуть нашем народу украденный миллиард, провести полную зачистку нашей страны от плахотнюковских элементов, вести тотальную борьбу с Плахотнюком на всех этажах», – заявил Платон журналистам.

Ранее советник молдавского президента Эрнест Варданян и депутат национального парламента Богдан Цыдря заявляли, что Платон обнародует компромат не только на Плахотнюка, но и на бывшего президента Украины Петра Порошенко, который был партнером и другом молдавского олигарха.

О том, что Плахотнюк расценивает угрозу как серьезную, свидетельствует вброс в подконтрольных ему СМИ. Они тиражируют слова депутата Серджиу Литвиненко, который утверждает, что освобождение Платона было скоординировано с российскими спецслужбами, агентом которых может быть бизнесмен. Выйдя на свободу бизнесмен заявил о намерении подать в суд на Литвиненко.

Платон был экстрадирован из Украны в Молдову в 2016 году. Он утверждает, что Порошенко выдал его по просьбе Плахотнюка за взятку «с дружеской скидкой» в 3 млн – то ли долларов, то ли евро – и даже предоставил свой личный самолет для вывоза бизнесмена в Кишинев.

В июне 2019 года, сразу после смены власти в Молдавии и побега Плахотнюка, Платон инициировал возбуждение уголовного дела против Порошенко, генерального прокурора Украины Юрия Луценко и бывшего главы СБУ Василия Грицака, подав заявление в Государственное бюро расследований Украины.

Статьи, по которым Платон обвиняет Порошенко, Луценко и Грицака («Превышение власти или служебных полномочий» и «Нарушение права на защиту»), предусматривают судебные сроки до 10 лет.

Отметим, что в России считают Платона причастным к делу о так называемом «молдавском ландромате» – выводу из РФ 37 млрд руб.