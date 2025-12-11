Экс-советник правительства США: Украине нужно снизить требования до минимума – и брать хитростью

Анатолий Лапин.  
11.12.2025 13:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 167
 
Политика, Россия, США, Украина


strong> Украине нужно снизить свои требования, пока еще сохраняется теоретическая возможность заключения мирного соглашения.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил экс-советник правительства США Биджан Киан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вместо того, чтобы говорить: «Нет, я хочу вернуть Крым, я хочу вернуть Донецк, я хочу вернуть Донбасс». .. Не думаю, что президент Путин может сказать: «Мы понесли все эти потери и ничего не получили». Поэтому всем нужно снизить ожидания до минимума, чтобы можно было положить конец войне, пока это возможно», – заявил Киан.

Относительно других территорий, потерю которых не хочет признавать Украина, американец советует поступить хитрее – предложить их «демилитаризированный» статус.

«Нужно подумать, от чего они могут отказаться и двигаться дальше. Например, просто согласиться на демилитаризацию, остаться на демилитаризованной зоне, а затем, вместо того, чтобы идти на уступки, просто выиграть время и принять демилитаризованные зоны», – советует Киан.

