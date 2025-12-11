Байденовцы подозревают, что Трамп договорился с Путиным и Си о разделе мира на троих

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обнародованная недавно стратегия нацбезопасности США по сути делит мир на три полюса и предполагает, что Россия будет контролировать Ближний Восток и Европу, Китай – Азию, а США заберут под себя западное полушарие.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил американский сенатор-демократ Джейсон Кроу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

