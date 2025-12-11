Байденовцы подозревают, что Трамп договорился с Путиным и Си о разделе мира на троих

Обнародованная недавно стратегия нацбезопасности США по сути делит мир на три полюса и предполагает, что Россия будет контролировать Ближний Восток и Европу, Китай – Азию, а США заберут под себя западное полушарие.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил американский сенатор-демократ Джейсон Кроу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается изоляционизма, то это заметный отход – как от Европы, так и от агрессии России и даже Китая. Это важно, потому что многие люди одобряли подход Дональда Трампа к Китаю, его очень напористую и жесткую позицию в отношении Китая. Но этот документ на самом деле противоречит тому, за что он выступал, и представляет собой довольно большой отход.

Давайте не будем забывать, что президент Си и Владимир Путин больше всего на свете хотят разделить мир на три сферы влияния, Китай будет править Азией, Россия – Ближним Востоком и Европой, а США – Западным полушарием. Это их ведение, и эта стратегия национальной безопасности как раз и будет способствовать достижению их целей.

Вот почему Россия поддержала нашу стратегию национальной безопасности, что очень показательно», – заявил Кроу.

