Как и в начале СВО, армию спасают от дефицита снаряжения и оборудования волонтёры

Новые волонтерские объединения для помощи фронту продолжают поставлять все то же оборудование и экипировку, что и в самом начале СВО – дроны, тепловизоры, бронежилеты. Только теперь командиры либо сами обращаются за помощью к волонтерам, либо поручают бойцам и предоставляют подтверждение своего согласия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Радио Крым» семикратная чемпионка мира, пятнадцатикратная чемпионка Европы по сумо в тяжелом весе, заслуженный мастер спорта, руководитель проекта проект «Вместе — мы сила» Ольга Давыдко рассказала, что помощь просят не только с передовой, но и волонтеры из достаточно обеспеченных регионов РФ.

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«Сейчас это, конечно, коптеры, потому что без них никуда, всё на них строится. Это ночные прицелы, это тепловизоры. Они просят ещё стройматериалы. Буквально сегодня машина едет в Краснодар на завод, который изготовляет сетку-рабицу, ребята попросили 23 рулона и вязальную проволоку. Им нужно сделать навес над головой, чтобы то, что сбрасывают дроны, как-то могло задержаться. До того плёнку строительную передавали, где-то ещё не укрепили и не доделали блиндажи. Что просят, всем помогаем, – отметила руководитель объединения.

– Но буквально недавно пришла заявка на сумму около 30 миллионов – там бронежилеты 100 штук, тепловизоры 40 штук, дроны 50 штук. Даже если мы очень сильно захотим, у нас нет таких финансов, чтобы такие огромные сборы закрывать. Был случай, что к нам обращались из Тюмени парни – помогите, пожалуйста, мы тоже из волонтёрской организации, но у нас как-то совсем всё плохо и печально. Парни уходят на Кременную прямо на передке, как говорится, через неделю уезжают, что нам делать, помогите. Такое двоякое было чувство, мы конечно помогли, всё прошло удачно, тепловизоры работают на Кременной и, слава Богу, помогают нашим парням».

Группа «Вместе — мы сила» помогает порядка 15 подразделениям в разных направлениях – Артёмовск, Кременная, левый берег Херсона, Ясиноватая, госпитали на передовой и госпитали в Крыму в Севастополе, где находятся бойцы после ранения.

«Отталкиваемся от просьб командиров, начиная от провизии, и заканчивая бронежилетами, касками и тепловизорами, дронами, ночными прицелами и огнегасителями. Они просят, помочь по возможности, нужно вот это вот это. Никто не ставит нам конкретные цели, что мы обязаны это сделать. Но, как показала практика, за 4 месяца работы нашей группы, ни одной посылки не было у нас, чтобы мы не смогли собрать и закрыть всё, что ребята просили, – подчеркнула Давыдко.

– Зачастую командиры обращаются лично, потому что уже есть контакты, либо кто-то посоветовал, либо это может быть боец, который находится там, и он согласовал изначально с командиром просьбу и перекинул мне скрин сообщения, что командир дал добро и в курсе. Потому что сейчас очень много мошенников, можно представиться кем угодно, попросить что угодно, и очень сложно отследить».

В волонтерской группе принимают всех желающих и любую помощь, особенно продуктами, поскольку собираются наладить производство тушенки и консервов в домашних условиях.

«Конечно, все могут помочь продуктами питания. Я больше скажу – мы заказали автоклав. Это прекрасная вещь, в которой можно готовить не только тушёнку, но и любые каши с мясом, рыбу, голубцы домашние, что угодно. То есть будем заниматься изготовлением для парней вкусностей, потому что передаём магазинное, а оно далеко не вкусное, и плюс цена получается дороже гораздо, чем-то, что будет выходить из дома. Поэтому если есть желание на нашем telegram-канале есть все контакты, пишите в личку. Мы с удовольствием примем вашу помощь как по факту, так и руками», – заверила Давыдко.