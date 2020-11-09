Как Лукашенко разжигал нелюбовь к России, пока не припекло с Беломайданом

09.11.2020, Москва, Елена Острякова

Режим Александра Лукашенко, резко развернувшийся к Москве из-за угрозы инспирированного Западом переворота, еще недавно настраивал население быть готовым к опасности, якобы исходящей от России.

Об этом в эфире российского либерального телеканала «Дождь» заявил бежавший в Польшу белорусский оппозиционер Павел Латушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я готов принести клятву на Конституции, если хотите, или пройти детектор лжи, что прямо перед выборами все пропагандисты, все, кто сегодня так радеет за отношения с РФ, говорили об обратном – что главный враг Беларуси – это Россия, которая поставила целью сместить от власти Лукашенко.

Этому свидетелями как минимум 100 руководителей национальных и республиканских учреждений культуры», – сказал Латушко, который до выборов возглавлял Купаловский театр в Минске.

По его словам антироссийские настроения фиксировались в руководстве Белоруссии и в прошлом году, когда президент Александр Лукашенко добивался от России отзыва посла Михаила Бабича.

«А вы в курсе того, что во время встречи с руководителями национальных учреждений культуры с Вакульчиком (тогда глава КГБ – ред.), Тертелем (нынешний глава КГБ – ред.), Качановой (спикер белорусского сената – ред.) была проведена лекция на три часа о том, что Бабич является врагом Беларуси? О том, что он является генералом СВР, что к нему приезжали друзья – 5 генералов СВР? Были названы все фамилии», – сказал Латушко.