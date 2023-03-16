Как России готовят будущее мира Безумного Макса

То, что победа киевского режима на поле боя может привести к катастрофическим последствиям для будущего России, вплоть до угрозы исчезновения русого этноса, признали уже даже на уровне президента РФ. Так что продолжающееся гыгыканье ряда экспертов-охранителей над этой темой представляется все более неуместным.

Вместе с тем, Запад и находящийся у него на прикорме с подсосом Киев уже дали более чем достаточно сигналов (взять даже недавние шаги по переводу темы с трибуналом МУС над РФ в практическую плоскость), что их слова и планы стоит принимать именно всерьез, считывая не некое зашифрованное там «двойное дно», а воспринимая сказанное именно так, как говорят, то есть, буквально.

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В этом смысле методика, предложенная школьникам полвека назад ставшей уже хрестоматийной пожилой бывшей узницей немецкого концлагеря, представляется вполне рабочей и в наши дни.

«Запомните навсегда, – сказала она, – что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить – верьте им. Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу станет поздно. Верьте тем, кто обещает вас убить».

И неважно, что конкретно сейчас, в моменте обещания врага вас убить или судить кажутся вам чересчур смелыми или фантастическими, далекими от реализации. Как говорят англичане:

«Решительность – это тысячи способов, нерешительность – тысячи препятствий».

Обещания всяческих расправ над русскими стали в украинской пропаганде уже настолько общим местом, что приобрели характер самосбывающихся пророчеств на территориях, которые оставляет российская армия. Даже если конкретно в моменте киевское руководство хотело бы продемострировать свою толерантность к побежденным. Как свидетельствует уголовная хроника, людей хватают даже за кружку чая с бутербродом, поднесенную «оккупантам».

Но не стоит думать, что там, в Киеве, все сидят, уподобившись той лисице из басни, которая «видит око да зуб неймет». Те, кому положено по службе, активно прорабатывают различные сценарии российского будущего в случае если. Причем, на фоне совсем уж анекдотических «пражских картографов», эти рассуждения выглядят вполне реалистично, если рассматривать их с киевской колокольни.

Например, моделируя гипотетический распад России, в Киеве пришли к выводу, что хотя он, конечно и желателен, однако даже он не дает достаточных гарантий безопасности для бандеровского режима на Украине.

«Наша победа как раз и может стать катализатором внутренних процессов в Российской Федерации. Распад России станет, с одной стороны, гарантией безопасности. А с другой – это не исключает и рисков, потому что распад любого государства – это всегда риски. Однако для нас существование РФ в тех границах, что есть в настоящее время – всегда угроза. Если мы хотим эту угрозу преодолеть, то Россию необходимо превратить в ряд национальных государств. В конце концов, этому квазиимперскому образованию в современном мире просто нет места. А если это имперское образование сохранится, то тенденция реваншизма будет нарастать, а значит, что наша война не прекратится, а просто отложится», – утверждает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, в случае распада России, ее осколки будут заняты «налаживанием добрососедских отношений, внутренним восстановлением, созданием аппарата власти, реализацией внутренних возможностей». А вот что точно не будет стоять на повестке дня у новых марионеточных лимитрофов, так это «создание нестабильных ситуаций, как это сделала Россия в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, на востоке Украины, в Сирии».

При этом украинский пропагандист сразу оговаривается, что никаких гарантий гарантий того, что даже из вот эти осколков РФ никто не захочет повоевать с Украиной, быть не может. И это в целом правильная мысль.

Если Запад все же добьется своих целей на постсоветском пространстве, то ему будет решительно наплевать на современное переиздание «московско-украинских» или «московско-новгородских» войн. Территория, погруженная в новые темные века будет просто вычеркнута из современности и цивилизации, разве что магистральные трубопроводы и места нефте- и газодобычи под контроль возьмут.

В Киеве открыто выражают сожаление по поводу того, что в свое время распад СССР произошел относительно контролируемо и мирно, лишь с небольшими эксцессами в виде войн на окраинах типа Приднестровья, Чечни, Карабаха или Таджикистана. Свидомые стратеги возлагают большие надежды на желаемое ими поражение РФ сейчас и настроены в этот раз не упустить своего шанса выловить как можно больше рыбы в мутной воде постимперского хаоса.

Ведь Украина, по их расчетам, в таком случае будет не просто самым крупным куском славянской части бывшего СССР, но еще и самым вооруженным куском, обладающим самой сильной, многочисленной и главное, самой обстрелянной армией. А значит, будет диктовать свои условия более слабым соседям.

«Каждое национальное государство будет понимать свой потенциал. Вместо того, чтобы угрожать миру ядерным наследием от СССР, оно будет реально просчитывать, как ему стать состоятельным для своего существования. Кроме того, давайте будем честны, что объединяет, например, Якутию и Дагестан? Ничего. Сейчас их объединяет только кремлевская власть, которая их собрала и выкачивает ресурсы, в том числе и человеческие. Если их превратить в ряд национальных государственных образований, это будут территории для населяющих их народов, они начнут проходить процесс трансформации, заниматься своими проблемами, а не думать над тем, кого забрасывать ракетами», – фантазирует уже упомянутый выше Кузан.

Конструируемый в лабораториях ЦИПСО для русских образ будущего предельно прост – вместо мечтаний о восстановлении границ 1991 или 1914 года перевод в практическую плоскость фантомных воспоминаний о древних битвах новгородцев с суздальцами, известных сегодня паре десятков узкопрофильных академических специалистов.

И надо сказать, что вот эти кажущиеся сейчас нелепыми фантазии о грядущем превращении нашей Родины в мир Безумного Макса из классического голливудского блокбастера имеют все шансы на реализацию, если мы самонадеянно проморгаем и прошляпим эту угрозу, если предупреждения сетевых кассандр потонут в дружном гыгыканьи шапкозакидателей и записных творцов бумажных перемог.

Особенно в ситуации, когда значительные силы, обладающие мощной финансовой, политической и медийной поддержкой как изнутри так и извне, надеются придать политическую актуальность границам средневековых владений.

Отмахнуться от этой угрозы под тем предлогом, что нынешней мухе конструируемой врагами межрусской усобицы еще далеко по размерам до слона – это глупость и недальновидность. А конце концов, мог ли кто то в 1985 году представить, что уже через пятилетку над Спасской башней Кремля спустят красный флаг? Или о том, что спустя еще 30 лет украинцы с русскими будут радостно убивать друг друга в большой войне?

Поневоле вспоминается один грустный демотиватор, где вернувшийся из космоса Гагарин беседует по телефону с далеким потомком:

– Ну, как там у вас дела? После секундной паузы, в замешательстве: – С кем-кем, говорите, у вас война?