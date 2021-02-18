Как СБУ убила Шеремета. Откровения агента украинской спецслужбы

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

На Украине под крылом государства и спецслужб действуют «эскадроны смерти», занимающиеся политическим террором и устранением неугодных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил бывший активист скандального движения «Femen» Евгений Василькевич, покинувший Украину и уже более трех лет проживающий в лагере для беженцев в Нидерландах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он утверждает, что является агентом СБУ. Говорит, что завербовали его во время журналистского расследования о наркоторговле, после чего был задержан и изнасилован в подвале СБУ.

«Официально я числился пресс-секретарем в Национальном корпусе. Внештатный сотрудник СБУ, секретный агент отдела «К» – отдела безопасности и шифрования. В мои обязанности входило заниматься пропагандой и дезинформацией через СМИ, обвиняя во всех преступлениях, убийствах, которые совершали радикалы под руководством СБУ, РФ, российскую агентуру. По заказу СБУ я писал статьи, которые публиковал на известных сайтах, таких, как «Наша версия», сайт Дмитрия Гордона. Там они сохранились с подписью Евгений Довлатов.

Также их публиковал сайт Цензор.нет и Юрий Бутусов, который является внештатным сотрудником СБУ, агентом того же отдела, что и я. Таким же сексотом является и бывший пресс-секретарь Порошенко Роман Реведжук, который сбежал из страны и сейчас находится в Швейцарии. Он также писал компрометирующие материалы против РФ. Он придумал «дело вагнеровцев» в Белоруссии, ему принадлежит концепция «движения 25%» для экс-президента Порошенко. Со мной советовались, как правильно подать информацию в медиа, как зачистить улики, чтобы их «мокрые дела» никогда не были расследованы», – говорит Василькевич.

Он уточняет, что речь идет о таких громких делах, как убийство в Киеве экс-депутата Вороненкова и журналиста Павла Шеремета.

«Нацкорпус – это террористическая группа, наемные убийцы, которые находятся у государства на пособиях и на должностях. Они должны были убивать определенных людей, которые мешали власти, и выдавать эти преступления за суициды, за теракты. Иногда людей убивали и сжигали в крематориях, так, чтобы их никто и никогда не нашел. Я готов пойти в российское посольство, дать показания и всех сдать, так как почему-то в ЕС не хотят обращать внимания на эти факты», – сказал собеседник издания.

Он отмечает, что вербовка носила массовый характер, а всего агентурная сеть насчитывала 27 тысяч человек с оружием на руках.

Также утверждает, что участвовал в спецоперации СБУ по убийству адвоката Юрия Грабовского, который защищал пленного гражданина РФ Александра Александрова.

Кроме того, рассказал, что общался с сотрудником СБУ по имени Максим Люлин, который воевал в АТО, потом был инструктором в лагере «Правого сектора», а после перешел в «Национальный корпус».

«Он мне сказал, что ему дали задание следить за Шереметом, а потом предложили еще 3 тысячи долларов за его убийство. Он не хотел его убивать и обратился ко мне за советом, как выйти из этой ситуации. Я решил рассказать об этом в СМИ. Но не успел. Его обвинили в убийстве своей семьи и арестовали. Была убита его жена и ее родители в их доме. Вероятно, это была месть СБУ за его отказ от участия в убийстве журналиста. Разговор с ним у меня записан на диктофон. Я еще в 2016 году заявлял, что Шеремета и Грабовского убили сотрудники СБУ», – сказал Василькевич.