26.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Украина, Экономика коллапса

Карасёв: Обнищавшая Украина не поднимет новый Майдан, могут быть локальные бунты


Последствия майдана 2014 года таковы, что обнищавшие и отчаявшиеся люди теперь не способны на социальный взрыв.

Об этом в эфире «112» канала заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо преувеличивать возможность социального взрыва. Потому что бедные не поднимаются на социальные протесты. Поднимаются люди, когда есть какое-то улучшение. Сейчас может быть столько локальных взрывов, но всеобщего, нового майдана не будет», – заявил эксперт.

«Первый и второй майданы были от надежды. Была надежда на то, что мы сделаем что-то новое, а сейчас у людей доминирует чувство отчаяния. Майдан от отчаяния не бывает. Бывают какие-то слепые бунты, которые легко купируются властью или сами быстро затухают», – добавил Вадим Карасёв.

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