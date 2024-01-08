Карасёв пророчит наступление РФ ко второй годовщине СВО

Вадим Москаленко.  
08.01.2024 23:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия может начать наступление в ближайшее время, чтобы как минимум освободить оккупированные Киевом территории ДНР ко второй годовщине СВО и президентским выборам в РФ.

Об этом в эфире одесского канала «Град» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может начать наступление в ближайшее время, чтобы как минимум освободить оккупированные Киевом территории...

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«Начиная где-то с 14 января по начало марта ко второй годовщине СВО, не исключаю, что Россия будет наступать на линии фронта для того, чтобы к выборам 17 марта и к второй годовщине СВО продемонстрировать хотя бы частичный успех. Например, выйти на границы Донецкой области, как у них это – ДНР-ЛНР, поэтому сейчас не исключена активизация, а она уже идёт на Кураховском направлении, на Авдеевском направлении, туда – Славянск, Краматорск, Константиновка, вот это ключевые», – сказал Карасёв.

По его словам, российское руководство не собирается терять время, пока Западу не до Украины.

Я полагаю, что Путин будет спешить, для того, чтобы пока Запад не нарастил военную помощь Украине, пока Запад занят Израилем, ХАМАС, Тайванем, внутренними междуусобицами и тому подобное, и пока Украина не готова, мобилизация не проведена, перевооружения ещё нет, новая техника не поступает, для того, чтобы прорвать фронт. Чтобы захватить украинскую часть Донецкой области и таким образом решить как минимум большую часть задач, которые ставились в СВО.

Ну и к лету этого года, не исключаю такой вариант, ситуация может закончиться режимом прекращения огня и началом уже какого-то дипломатического процесса», – спрогнозировал политолог.

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