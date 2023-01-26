Кашин собирается оборонять Лондон и войти с оккупантами в Калининград

Бежавший в Лондон журналист-иноаагент Олег Кашин собирается с оружием в руках защищать свою новую родину в случае, если Россия на нее нападет.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Необыкновенный царизм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дай Бог, вы не дойдете до Лондона. И опять же будучи русским и считая Россию своим Отечеством, я могу вам пообещать: если вы пойдете на Лондон, я пойду его защищать», – сказал Кашин.

Он считает, что России придется отдать Украине Крым, хотя от этого ему «грустно и печально».

«По состоянию на текущий момент Крым российский, но если до 24 февраля можно было быть уверенным, что он российский почти навсегда, даже если пятый-шестой украинские президенты будут ворчать, а Америка раз в полгода слать возмущенные ноты, то после 24 февраля Владимир Путин дезавуировал это, поставив судьбу Крыма в зависимость от своей судьбы. И сказать, что Крым будет российским послезавтра, я уже не могу. Очевидно он будет предметом торга. Развязав войну Путин повысил вероятность того, что он станет не просто украинским, а с разрушениями, террором, изгнанием русским. Это не просто не нулевая перспектива, а очень-очень вероятная. Поэтому людям, которые сейчас там покупают недвижимость, я бы посоветовал деликатно эвакуироваться в рабочем порядке, не дожидаясь, пока будет массовое бегство, как 1920 году», – сказал Кашин.

Он заявил, что продолжит считать «войну преступной, даже если Украина вторгнется в Москву»

«Мне будет разумеется жалко Москвы, по которой пройдет сапог Аркадия Бабченко (беглый российский журналист, собиравшийся въехать на Красную площадь на «абрамсе» – ред.), но виноват в этом будет Владимир Путин», – сказал Кашин.

Он назвал российскую армию «Вермахтом» и сказал, что ее «капитуляция неизбежна». Также Кашин признался, что ему бы очень не хотелось увидеть батальон «Ахмат» во Львове. При этом сам он рассчитывает вернуться в родной Калининград с оккупационными войсками.

«Я себя представляю возвращающимся в тот город, который сейчас называется Калининградом. Это мой родной город. Когда я представляю, как российские войска будут отступать от Кенинсберга, они заберут с собой могилу Канта. Хотелось бы этого избежать. Я бы хотел каким-то образом оказаться в родных местах», – сказал Кашин.

Это интервью вызвало возмущение среди русских националистов, к которым Кашин себя относит.

«Прочёл текст на обложке как «КАИН», но внутренне отмахнулся. Включил стрим на моменте, где Кашин призывает сдаться, говорит, что не поддержит русскую армию, даже когда натовский сапог будет под Москвой, и прочая и прочая. Послушал ещё минут двадцать, понял, что первое впечатление от обложки было вполне исчерпывающим», – написал в своем ТГ-канале главный редактор издания «Чёрная Сотня» Дмитрий Бастраков.

А вот известный ополченец Александр Жучковский пожалел Кашина и предложил взять его на поруки на Донбасс.

«Говорят, он то ли поглупел, то ли продался. Но нет, он тогда бы вместе с Пономарёвым и Невзоровым в Киеве сидел и призывал русню резать. Кашин просто сломался. Я думаю, что он где-то внутри всё прекрасно понимает. Он умный русский, но поломанный. Заблудший русский интеллигент, потерявший Родину, будет ещё каяться. Ему бы к священнику, потом в военкомат. В ДНР пристроим, я похлопочу. Ничего странного, все же помнят судьбу Андрея Бабицкого, журналиста. Кашин не хуже, а на мой взгляд даже лучше», – написал Жучковский.