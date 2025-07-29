Каспаров: Мало украинского флага над Севастополем. Нужно залезть русским в голову

Вадим Москаленко.  
29.07.2025 14:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Россия, Русофобия, Украина


Необходима полная перепрошивка сознания граждан РФ.

Об этом бежавший на Запад бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходима полная перепрошивка сознания граждан РФ. Об этом бежавший на Запад бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров...

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«Для позитивных политических изменений в нашей стране ничего не существует, кроме тотального разгрома путинской армии в Украине и поднятия украинского флага в Севастополе! Тогда у России появляется, подчеркну, шанс на переход в какое-то цивилизованное развитие. Потому что перед тем, как мы сменим историческую парадигму, в сознании наших соотечественников должна окончательно умереть идея империи.

Никакая империя не может быть либеральной. Империя – это пережиток прошлого, это инструмент, который не предусматривает наличия всех этих либеральных виньеток», – провозгласил Каспаров.

Он подчеркнул, что «депутинизация» – это только часть процесса.

«А режим-то возник не на пустом месте. Сейчас-то уже очевидно, что в 1991 году была допущена грубейшая стратегическая ошибка, считая, что крах коммунистического режима – это начало новой жизни. На самом деле, корни проблемы уходят в имперский менталитет. Да, депутинизация, потому что Путин является исторически проводником этой безумной имперской идеи в самой агрессивной форме, но избавиться от Путина – мало.

Надо избавляться от этого менталитета. Надо понимать, что сохранение этого имперского ядра в России является гарантией того, что мы будем наступать на те же самые грабли», – исходит желчью иноагент.

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