Каспаров обвинил ФБК в связях с администрацией президента РФ

Елена Острякова.  
06.05.2024 16:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Оппозиция, Россия


Нашумевший в либеральной среде фильм «Предатели» создавался не экстремистской организацией ФБК, а другими силами, связанными с администрацией президента РФ.

Об этом бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров заявил в эфире украинского телеканала «Прямый», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нашумевший в либеральной среде фильм «Предатели» создавался не экстремистской организацией ФБК, а другими силами,...

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«Понятно, что Певчих (иноагент – ред.) только озвучивала все. Мне интересно, откуда у нее взялась часть архивных документов. У меня есть сильное подозрение в том. Что некоторые документы хранятся только в администрации президента. Работа с ними требует знания предмета. Совершенно очевидно, что сценарий писала не Певчих и не Албуров со Ждановым. Это хорошо подготовленная концепция, у которой есть конкретная задача», – сказал Каспаров.

Он полагает, что этой задачей является дискредитация беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского.

Ранее в связях с АПРФ Марию Певчих обвинял сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Он объяснял это сотрудничество тем, что в ближайшее время Ходорковский должен выиграть суд по ЮКОСу против РФ в Европе. Поэтому АП якобы «дала приказ, чтобы Певчих подсуетилась, и можно было бы затянуть процесс».

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