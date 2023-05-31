«Каждый русский почувствует»: в Раде грозят войной в глубоком российском тылу

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Украина получила возможность бить по российской территории вглубь на 500-600 километров и будет это делать.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил секретарь Комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Украины, участник карательной операции против ЛДНР полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Костенко пригрозил, что население России «должно почувствовать, что война недалеко».

«То, что происходит, я, как секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, скажу, что Украина сейчас обретает возможности, в том числе и по беспилотным летательным аппаратам, которые могут лететь больше 500-500 километров. И мы будем иметь на вооружении достаточное количество самолетов, средств поражения. Если будет нужно, мы будем их применять, в том числе и в ответ на удары по нашей инфраструктуре, по нашим гражданским объектам», – сказал депутат.

«Поэтому еще раз скажу – у нас уже есть такие возможности… Еще раз скажу: Украина воюет, Украина делает все для того, чтобы защитить свои границы, чтобы каждый русский почувствовал, что война – это не где-то далеко», – заявил Костенко.