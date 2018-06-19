19.06.2018, Киев, Елена Острякова

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Кедми: Я бы всю нацистскую сволочь на Украине вырезал под корень

Экс-глава израильского бюро по связям «Натив» Яков Кедми признался в эфире интернет-канала «ПолитВера», что уничтожил бы всех украинских националистов, если бы стал президентом Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Мои действия резко бы отличались от того, что кто-либо до этого делал на Украине. Я бы всю нацистскую сволочь вырезал бы под корень. Есть опыт Германии и России. Есть документы и свидетели. Вся сволочь с нацистскими настроениями и идеологией должна оказаться вне Украины. Как у О Генри в «Вожде краснокожих»: у вас есть 20 минут, чтобы добежать до канадской границы», – сказал Кедми.

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Он полагает, что в свое время Сталин вел слишком мягкую политику в отношении фашистских недобитков.

«Нужно очистить Украину от той нечисти, которая ее уродует, которая ее привела к катастрофе. Если ее не вычистить, как в Германии, она вернется опять. Сталин с бандеровцами поступил слишком гуманно, как и с эсэсовцами. Ни один член СС, бандеровец и оуновец не должен был остаться в живых», – сказал Кедми.