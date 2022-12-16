Хамивший крымчанам Макаревич пытается быть деликатным в Израиле

16.12.2022  23:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Культура, Проституция, Россия, Русофобия


Популярный в прошлом веке рок-музыкант Андрей Макаревич в 60 лет начал учить иврит. Певец признался, что может с трудом произнести несколько слов, но ничего не понимает. Израильское гражданство он получил, женившись на женщине, которая моложе его на 30 лет. Она родила сына, записанного на Макаревича, но давать российское гражданство ребенку не будут.

«Надо быть деликатным. Надо убрать свое высокомерие, если оно основано на непонимании каких-то вещей, незнании каких-то традиций. Есть какие-то вещи, над которыми евреи шутить могут, а люди другой национальности – нет, потому что это для них будет обидно. Чему-то люди обучаются в соприкосновении с новой реальностью. Но быть деликатным, внимательным и любознательным никому не вредно», – сказал Макаревич в интервью RTVI.

Популярный в прошлом веке рок-музыкант Андрей Макаревич в 60 лет начал учить иврит. Певец...

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Ранее он проявлял деликатность к украинцам, но хамил своим согражданам.

Так, Макаревич демонстративно отказывался выступать в Крыму после воссоединения с Россией в 2014 году, сочинял оскорбительные песни о полуострове. А недавно заявил, что звезды шоу-бизнеса, сбежавшие из страны после начала спецоперации, «и есть Россия», а оставшиеся – «мудачье».

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