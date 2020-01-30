Харьков: Капитан Титаренко смотрит сверху на шествие нацистов

30.01.2020, Харьков, Яков Бабаевский

Вечером в среду в Харькове прошло факельное шествие «азовцев», приуроченное к 102-й годовщине боя под Крутами. В сравнении с теми «героями» из эсэсовских и прочих карательных подразделений, которых нынче чествуют на Украине, «крутяны» выглядят чуть ли не детским садом, игравшим в войнушку.

При этом организаторы мероприятия показали, что у исторического мифа, выпестованного украинской пропагандой, нет дна. На торжественной части в филармонии звучали высокопарные речи АТОшников о том, что «героев Крут» ни к чему сравнивать с 300 спартанцами, потому что по крутости они сравнимы разве что с «подвигом киборгов» в донецком аэропорту.

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Марш «азовцев» и прочих подвизавшихся прошел по Сумской к зданию филармонии. Основная колонна шла с флагами «Нацкорпуса» и «Нацдружин». Сзади мелькали и бандеровские черно-красные цвета: там шли примазавшиеся активисты, зеваки, городские сумасшедшие с национал-патриотическими отклонениями.

В самом деле, таким моральным уродцам мелкого пошиба, как Вадим Поздняков, руководящий местной националистической организацией «Свитанок», не место во главе колонны рядом с серьезными дядями из «Азова». Правда, ему не место и на свободе. Ведь это он, как утверждают очевидцы, 27 января распылял газ под Харьковской обладминистрацией, срывая пикет за русский язык, в результате чего пострадали полицейский и журналисты. Полиция вроде бы открыла уголовное производство по двум статьям, в том числе по факту насилия в отношении работника правоохранительных органов. Но Поздняков спокойно шествует по Сумской в задней части колонны, где отведено место общественным «шестеркам».

Вообще имел место когнитивный диссонанс. Два дня назад всё те же — «Нацкорпус», Поздняков, «правосеки» боролись против русского языка: нападали на людей, пускали газ… А тут торжественно маршируют под песню, исполняемую белорусским полурокером и полупокером на языке государства-агрессора, — о воинах сметы, воинах бобра.

Но квота на украинские песни во время марша была свято соблюдена: звучало что-то о воинских пэрэмогах, о Сварогах и т. д. Скорее всего, у многих марширующих рука тянулась кинуть зигу. Но была занята флагом.

Передовые знаменосцы останавливаются. Ждут остальную колонну под муралом с изображением Леонида Быкова в роли главного героя фильма «В бой идут одни старики». Капитан Титаренко смотрит сверху на нацистское шествие: «Сегодня пролетал над Украиной. Каких же ублюдков вы там вылупили и вырастили».

В филармонии награждали «героев» АТО наспех склепанными крестами. Риторика была предсказуемо милитаристская. Максим Жорин, бывший командир полка Азов, возмущался: «Почему-то вместо того, чтоб делать выводы, сегодня снова слышим о том, что нам нужен мир любой ценой». Заместитель командира роты особого назначения «Схид» Сергей Богдановский приписывал слобожанскому философу Сковороде дикие высказывания, которые, видимо, приснились батьке Бандере в польской тюрьме: «Григорий Савич Сковорода сказал, что за Украину надо не умирать, а убивать».

Позавчера погромы, сегодня торжества, всё по графику. «Азовские» выкормыши Авакова продемонстрировали Харькову, кто здесь на самом деле правит бал. 27 января они под окнами губернатора Кучера нападают на полицейских. А через два дня ходят факельным маршем и награждают друг друга. О чем это свидетельствует? Только о том, что губернатор Кучер, который, еще будучи адвокатом, оказывал деликатные профессиональные услуги Авакову в «рюкзачном деле», сегодня является не более чем обмылком в заднице министра внутренних дел.

Мелькали в колонне и лица юных харьковчан. За шесть лет появились тысячи молодых людей, которым пропагандонская обслуга майданного режима интенсивно сношала неокрепшие умы. Альтернативных источников информации становится все меньше и меньше. Многие сайты в Харькове заблокированы. А между тем семьям этих школьников, купившихся на «азовскую» псевдоромантику, не мешало бы посмотреть 4-серийный фильм НТВ «Кого покрывает Зеленский». Там их ждут интересные откровения бывшего бойца «Азова», с трудом унесшего ноги от СБУ…

А бой под Крутами, безусловно, нужно вспоминать. Почаще обращаться к интерпретации этой даты Олесем Бузиной.

Это событие весьма поучительно, в том числе для молодых людей, шествовавших в колонне. Особенно с той точки зрения, как складывается потом судьба тех главарей, которые гнали молодежь на убой. Нам из всех щелей кричат о том, что бой под Крутами имел значение не менее важное, чем Фермопильское сражение. Но почему-то в момент боя Петлюра со своими головорезами отсиживался на станции Бобрик, а потом двинулся в Киев, на подавление большевистского восстания на «Арсенале». Глава Центральной Рады Грушевский, благословлявший «крутян» на бой с большевиками, с 1929 года был членом Академии Наук СССР. Поэт Тычина, воспевший подвиг «тридцати украинских мучеников» (историки считают, что в бою погибло меньше «крутян»), стал впоследствии лауреатом Сталинской премии и председателем Верховного Совета УССР.

И, наконец, возглавлял отряд «крутян» некий Аверкий Гончаренко — однофамилец современного одесского «гаденыша». Бывший преподаватель Киевской школы прапорщиков попытался выслужиться перед Центральной Радой. По утверждению историка Дорошенко, командир крутян во время боя участвовал в попойке в поезде. А когда отряд молодежи был разбит и отступил, Гончаренко благополучно смылся в Киев вместе с поездом, не дожидаясь отступающих. Во время Великой Отечественной войны Гончаренко служил гауптштурмфюрером в дивизии СС «Галичина». Умер в 1980 году в США.