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После провальных попыток прорвать российскую оборону на Запорожском направлении украинские войска предпринимают попытки атаковать ВС РФ на Купянско-Лиманском направлении.

Но получается все с точностью до наоборот. ВСУ заявили об отводе своих войск на вторую линию обороны и объявили принудительную эвакуацию всех гражданских из населённых пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов

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Как сообщают проукраинские харьковские паблики, на Купянском направлении армия России «не жалеет боеприпасы», чем отвлекает ВСУ от контрнаступления на юге

«Россия активизировала свои действия не столько в направлении Купянска, сколько в направлении из Кременной на Лиман. По сути, они вторые по весу, по возможностям, по личному составу после направления, где он защищается от нас на юге», – рассказал майор 103-й бригады ТРО ВСУ Александр Ганущин

Подобные заявления украинских нацистов уже свидетельствуют о значительном превосходстве российских сил и признании собственной беспомощности.

«Сейчас по сути в пригороде Купянска ВС РФ застыли такое уж довольно длительное время, хотя действительно артиллерийские обстрелы даются в знаки. Где-то, в сущности Купянск мне сейчас напоминает Бахмут, образца июля-августа прошлого года», – добавил Ганущин.

Обстановка вокруг Харькова постоянно накаляется, чего не скрывают не только военные, но представители киевской власти. Председатель Харьковской военной администарции Олег Синегубов в прямом эфире украинского телевидения заявил, что вокруг Харькова Россия стянула штурмовые войска, которые постоянно проводят ротацию. Поэтому харьковских гаулейтеров это очень волнует и беспокоит.

Беспокойство харьковских властей ощущают и простые горожане. В Харькове с каждым днём усиливается отлов мужчин. В значительной мере увеличилось и количество таких патрулей и их численность. Со слов самих военных, Киев поставил задачу призвать из Харьковского региона не менее 50 тысяч человек.

По состоянию на 3 июля армия России по самому городу Харькову удары не наносила, но с помощью авиации уничтожила скопление противника в районе села Плетеновки Чугуевского района. Из миномётов нанесены удары по Масютовке, Кисловке и Берестову, где украинские боевики используют гражданские дома, как укрепительные районы. Были уничтожены подразделения ВСУ и склады с боеприпасами на Изюмском направлении в селе Шейковка.

По данным от харьковских медиков экстренной помощи, раненых гражданских в результате боевых действий в течение суток не зафиксировано.