Ходорковский придумал «переходную Россию» и назначил себя её Верховным Смотрящим

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский рассматривается как кандидат в правители России на время так называемого «переходного периода», когда власть, по мнению либералов, должна переходить от действующей команды к ним.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший депутат Госдумы, бежавший из России либерал Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пономарева, Ходорковский подходит на эту должность, потому что лично знаком с российской элитой, но при этом является оппозиционером.

«Он никак не формулировал свои личные амбиции, хотя все люди, которые с ним так или иначе общались, они их знали. То есть, он хочет быть лидером страны во время переходного периода. Его амбиция, при том, что он действительно очень силен, действительно очень сильный управленец, технократ – на самом деле, он никакой не политик, потому что никакой политик такие провокационные, нелицеприятные тезисы публично не скажет. Он говорит: «Я единственный человек, которому могут верить все стороны, я за базар отвечу, я обеспечу безопасность тем, кто нас поддержит в момент смены власти, что к ним не придут расстрельные команды и не будут им мстить за то, что они делали до того, если они перейдут на нашу сторону до момента безусловной власти. Я единственный, кто сможет сохранить нейтралитет и написать избирательный закон не под себя, а под справедливые правила, чтобы у всех были равные стартовые условия. Я единственный, у кого есть хозяйственный опыт достаточного масштаба для того, чтобы страна не развалилась во время этого переходного периода, чтобы не возник экономический и хозяйственный хаос, не было бы разных фантазий и так далее. Я единственный, кто знает все старые элиты лично, которые знают лично меня, поэтому я понимаю и губернаторов, и министров, и конкретный слой управленцев, поэтому я – уникальный в этом качестве». И это чистая правда. Я лично считаю, что Ходорковский был бы очень подходящим на эту позицию», – заявил Пономарев.