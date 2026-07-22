Ликвидация 38-ми украинских инженеров-ракетчиков свидетельствует о профессионализме разведки РФ – Генерал ВСУ

Игорь Шкапа.  
22.07.2026 16:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские спецслужбы, используя свою агентуру, проводят эффективные операции на территории Украины.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-закомадующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские спецслужбы, используя свою агентуру, проводят эффективные операции на территории Украины. Об этом в...

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«Понимая, что у нас реально на тот момент достаточно серьезно шла ракетная программа, они за счет использования агентов влияния провели госаудит в конструкторском бюро «Луч» и смежных предприятиях.

Затем результаты этого госаудита почему-то появились на сайтах официальных представительств. И это было 26 декабря 23-го года. А затем, через три дня, по тому же КБ «Луч» и другим предприятиям были утром нанесены ракетные удары.

Только на КБ «Луч» погибло тогда 38 человек. И мы же понимаем, что это не просто были рабочие, это были инженеры, работники высокой ракетной квалификации, способность которых работать отшлифовывалась десятилетиями», – сказал укро-генерал.

Он подчеркивает, что речь идет о «работе российской агентуры в Украине, причем на серьезном уровне», что вызывает вопросы к украинской контрразведке.

«Вопрос заключается в том, что где-то до сих пор продолжают ходить шпионы и дальше пытаются причинять вред нашему государству такими действиями. Это я говорю, как профессионально работают русские и как непрофессионально в определенных моментах работают наши разведчики», – резюмировал Кривонос.

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English version :: Читать на английском Ликвидация 38-ми украинских инженеров-ракетчиков свидетельствует о профессионализме разведки РФ – Генерал ВСУ

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