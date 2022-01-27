Хорватия закупит у США бронетехники почти на 200 миллионов

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Правительство Хорватии договорилось с Вашингтоном о закупке боевых машин М2 Bradley, которые придется модернизировать.

Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пленкович рассказал журналистам, что на раннем этапе Загреб планировал закупить американскую технику на сумму в 45 миллионов долларов, но на переговорах в США эта сумма была увеличена до 51,1 миллиона долларов, а впоследствии выросла до 145,3 миллиона долларов. Речь идет о 62 боевых машинах, среди которых 5 – учебных, а 17 – для ремонта и запчастей. При этом боевые машины должны пройти модернизацию, на что будет выделено 28 миллионов долларов, процесс будет проходить на полигоне в Славонском Броде.

Американские БМП оснащены 25-мм автоматическими пушками, пулеметами и противотанковыми ракетами.

Пленкович сообщил, что М2 Bradley будут поставляться в Хорватию партиями, и первую ожидают только в следующем году.