«Хуже некуда, но будет хуже» – политолог о главной причине погибели Украины

29.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Тенденции, которые сегодня идут в украинской политике, скорее всего, будут сохраняться и далее, и, вполне возможно, что страна расколется на множество кусков.

Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил киевский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если тренд, который заложен сейчас, будет продлён на пять лет, то не факт, что будет Украина. Возможно, она развалится, и растянут по кускам. Помните, в сериале «Слуга народа», по-моему, в третьей части, висела карта, на ней было много Украин – вот это вполне возможный сценарий при нынешнем развитии событий.

Конечно же, мне бы этого не хотелось, потому что хаос, в первую очередь, бьет по простым людям, к которым отношу себя и я, но переломить ситуацию сейчас невозможно», – отметил он.

Также политолог подчеркнул, что из-за того, что украинский народ продолжает поддерживать преступников и марионеток Запада, в этой стране будет становиться всё только хуже.

«Мы видим, за кого голосуют люди: они снова голосуют за Порошенко – человека, который пять лет грабил страну и разжигал войну. Они голосуют за «Голос» – соросятня, которая спущена нам непонятно откуда.

Они голосуют за Зеленского, за ОПЗЖ, сплошь состоящую из олигархов. Людей все равно продолжают дурить, и, исходя из всего того, что мы видим, будет ещё хуже. Казалось бы, что хуже некуда, но хуже будет», – заключил Семченко.