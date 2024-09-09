«Хватит выдавать желаемое за действительное, Путин и его команда – несокрушимы» – Бортник

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Что бы ни рассказывали украинские пропагандисты, пока нет никаких объективных предпосылок для ухода президента России Владимира Путина со своей должности.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявило политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «дождаться ухода Путина» – это попытка выдать желаемое за действительное. Не важно, уйдёт Путин или не уйдёт, или когда он уйдёт. Важно – как он уйдёт. Может быть, его спихнут новые, ещё более радикальные люди, требующие от государства всё большей мобилизации и военной победы», – сказал Бортник.

«Пока что говорить о том, что Россия созрела к внутренней трансформации, я бы не стал. Объективных факторов для этого мало. Можно выдавать желаемое за действительное: какие-то пожары, конфликты, разборки между региональными элитами, постоянное противостояние между башнями Кремля – можно выдавать как «признаки коллапса России». Особенно, если тебе за это платят. Но объективно я не вижу системного сдвига внутри России, который привёл бы к падению Путина и его команды», – подытожил он.