«Хватит выдавать желаемое за действительное, Путин и его команда – несокрушимы» – Бортник

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 18:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 837
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Что бы ни рассказывали украинские пропагандисты, пока нет никаких объективных предпосылок для ухода президента России Владимира Путина со своей должности.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявило политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Что бы ни рассказывали украинские пропагандисты, пока нет никаких объективных предпосылок для ухода президента...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Что касается «дождаться ухода Путина» – это попытка выдать желаемое за действительное. Не важно, уйдёт Путин или не уйдёт, или когда он уйдёт. Важно – как он уйдёт. Может быть, его спихнут новые, ещё более радикальные люди, требующие от государства всё большей мобилизации и военной победы», – сказал Бортник.

«Пока что говорить о том, что Россия созрела к внутренней трансформации, я бы не стал. Объективных факторов для этого мало. Можно выдавать желаемое за действительное: какие-то пожары, конфликты, разборки между региональными элитами, постоянное противостояние между башнями Кремля – можно выдавать как «признаки коллапса России».

Особенно, если тебе за это платят. Но объективно я не вижу системного сдвига внутри России, который привёл бы к падению Путина и его команды», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть