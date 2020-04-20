Киев может отдохнуть: режим Лукашенко становится врагом номер один для Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его подчиненные для России опасней украинских политиков-русофобов.
Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они хуже, потому что на Украине сейчас не играются в мыжебратство. Этот политикум, Лукашенко и команда, хуже… Сейчас я вижу, что отношения Российской Федерации с Республикой Беларусь как равноправным партнером перестают быть возможными», – констатировал Трухан.
По его мнению, негативные высказывания в адрес российских властей, раздающиеся из Минска, дестабилизируют общество.
«Лукашенко… должен как опытный политик следить за языком. Он сейчас российское правительство ставит в очень неудобную ситуацию, когда выступает как любой российский либераст.
Он сейчас ничем не отличается от Платошкина, Навального и прочих людей, которые разгоняют пургу по российским пабликам. Это называется союзничеством? Я так не думаю», – предупредил Трухан.
Спасибо!
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