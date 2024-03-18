Киевляне переходят на сторону России семьями

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В Киевской области задержаны отец и сын, которые оказывали помощь российской армии в демилитаризации территории, подконтрольной киевскому режиму.

Задержала подпольщиков СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, действовавших в Киевской области. Завербованные отец и сын готовили ракетные удары России по столичному региону. В частности, они «сливали» геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники», – сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, они искали и хоронили останки российских военных, погибших в боях под Киевом.

Утверждается, ранее и отец, и сын «проходили службу в составе правоохранительных органов».

Подпольщикам грозит пожизненное заключение.