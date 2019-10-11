Киевские нацисты объявили о выдвижении на границу с Крымом

11.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Реализация «формулы Штайнмайера» должна начаться с Крыма и вывода оттуда российских войск

Об этом в своем блоге сообщил главарь неонацистской праворадикальной группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«13 октября 2019 года из Киева в 23:00 по адресу Богатырская, 25 начнется выезд первой украинской наблюдательной миссии к временно оккупированным территориям Крыма.

Призываем присоединиться к:

– агитационным группам заблаговременного оповещения крымчан о выборах;

– миссии по наблюдению за выборами в Крыму в 2019-2024 годах;

– наблюдательной группы, которая будет следить за порядком вывода российских войск из Крыма согласно плану Штайнмайера.

В программе поездки:

– разъяснение гостям Крыма прав и порядка проведения выборов в 2024 году;

– правозащитная инспекция разведения российских войск в Крыму;

– лекция о гуманитарной миссии Петра Болбочана в Крым в 1918 году;

– вкусные поздравления украинских пограничников ко Дню Покрова;

Выборы на Донбассе – сразу после выборов в Крыму!

Все как и обещали нам на Западе все пять лет. Сначала Крым, выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией. Начинать разговор надо не с Донбасса. Возникает иллюзия, что говорится только про украинскую проблему. Все начинается с Крыма и настоящей иностранной причины войны», – заявил Карась.