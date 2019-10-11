Киевские нацисты объявили о выдвижении на границу с Крымом
Реализация «формулы Штайнмайера» должна начаться с Крыма и вывода оттуда российских войск
Об этом в своем блоге сообщил главарь неонацистской праворадикальной группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«13 октября 2019 года из Киева в 23:00 по адресу Богатырская, 25 начнется выезд первой украинской наблюдательной миссии к временно оккупированным территориям Крыма.
Призываем присоединиться к:
– агитационным группам заблаговременного оповещения крымчан о выборах;
– миссии по наблюдению за выборами в Крыму в 2019-2024 годах;
– наблюдательной группы, которая будет следить за порядком вывода российских войск из Крыма согласно плану Штайнмайера.
В программе поездки:
– разъяснение гостям Крыма прав и порядка проведения выборов в 2024 году;
– правозащитная инспекция разведения российских войск в Крыму;
– лекция о гуманитарной миссии Петра Болбочана в Крым в 1918 году;
– вкусные поздравления украинских пограничников ко Дню Покрова;
Выборы на Донбассе – сразу после выборов в Крыму!
Все как и обещали нам на Западе все пять лет. Сначала Крым, выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией. Начинать разговор надо не с Донбасса. Возникает иллюзия, что говорится только про украинскую проблему. Все начинается с Крыма и настоящей иностранной причины войны», – заявил Карась.
Спасибо!
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