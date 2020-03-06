06.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
нацизм, Политика, Украина
Просмотров:

Киевские неонацисты объявили поход на российское посольство




Праворадикалы «Национального корпуса», являющегося политическим крылом полка Нацгвардии Украины «Азов», сформированного из неонацистов и расистов, присоединятся к «маршу украинских добровольцев», который планиурется провести 14 марта в центре Киева.

О готовности объединится с украинскими боевиками сообщает Telegram-канал «Нацкорпуса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что Марш начнется в 18:00 у стадиона ЦСКА и завершится у посольства РФ.

«Мы без колебаний встали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции.

Поддержи нас и приди на Марш добровольцев, чтобы сказать власти – капитуляция не пройдет!» – призывают националисты на странице мероприятия в социальной сети «Facebook».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть