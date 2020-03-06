Киевские неонацисты объявили поход на российское посольство

06.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Праворадикалы «Национального корпуса», являющегося политическим крылом полка Нацгвардии Украины «Азов», сформированного из неонацистов и расистов, присоединятся к «маршу украинских добровольцев», который планиурется провести 14 марта в центре Киева.

О готовности объединится с украинскими боевиками сообщает Telegram-канал «Нацкорпуса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Марш начнется в 18:00 у стадиона ЦСКА и завершится у посольства РФ.

«Мы без колебаний встали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции.

Поддержи нас и приди на Марш добровольцев, чтобы сказать власти – капитуляция не пройдет!» – призывают националисты на странице мероприятия в социальной сети «Facebook».