Киевский авиаэксперт признал, что «Шахеды» оказались не по зубам украинской ПВО

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Новости Украины

Украинские устаревшие системы ПВО не в состоянии эффективно работать против иранских дронов-камикадзе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное – обнаружить все те средства, которые применяют русские, крылатые ракеты и дроны-камикадзе или барражирующие беспилотники. А для этого нам нужны летающие радары или хотя бы, если нет летающих радаров, побольше радаров общего обзора с земли, чтобы мы могли их отслеживать Бороться с ними достаточно сложно. Эти дроны выполняют двойную роль. Во-первых, нанести нам потери, особенно на важных объектах, таких, как инфраструктурные объекты. Во-вторых, истощить нашу противовоздушную оборону. Потому что, когда я читаю, что «Шахеды»стоимостью в максимальной комплектации 50 тысяч долларов, средняя его цена 20 тысяч долларов, мы выстреливаем ракеты, которые стоят более 100 тысяч долларов», – заявил Романенко

Он отметил, что таких ракет на вооружении Украины осталось не так много, при этом их больше не производят.

«И у нас не так много их. Мы до сих пор используем нашу противовоздушную оборону, которая базируется на старых советских системах, а этих ракет уже не выпускают. Их только можно купить где-то в странах бывшего Варшавского договора. То есть это большие проблемы. Организовать оборону против «Шахедов» достаточно сложно. Они хоть и громко летят, но их много, они могут прилетать разными маршрутами. И сбивать их ракетами – это нужно переорганизовать нашу противовоздушную оборону. Нужно делать какие-то мобильные группы на джипах с пулеметами, с переносными зенитными комплексами по типу «Стингер», при чем определить какие их «берут». Потому что тепловое излучение у них минимальное, а все ПЗРК работают на тепловое излучение», – объяснил эксперт.

По его словам, не все безоблачно относительно призывов сбивать дроны пулеметами.

«Во-первых, пулеметчиков нужно научить, а времени на обучение у нас нет. Это должен быть опытный пулеметчик и его должны учить, под каким ракурсом, насколько корпусов брать упреждение перед дроном. Хотя он летит и на низкой скорости, но возле земли угловые перемещения будут значительные. Во-вторых, если начинать по нему стрелять, неизвестно куда он упадет, может он и пролетит, если его не обстреляют. Подчеркну: их сбивать нужно на подступах к городам. Далеко от объектов, на которые можно считать, что они направлены. Однако это – ну, представьте себе сбивать их на подступах к Киеву по периметру! Сколько нужно пулеметов? Конечно можно какие-то объекты прикрыть, которые стоят как-то в стороне и имеют относительно небольшие размеры, например, электростанции, которые вынесены за города. Они имеют ограниченную территорию, и там можно установить четыре-пять движущихся постоянно джипов с пулеметами и ПЗРК, которые могли бы быстренько перемещаться», – заключил Романенко.