Киевский экономист: даже во время войны Украина стремительно разворовывается

Вадим Москаленко.  
19.01.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Коррупция, Украина


Несмотря на войну и тяжелейшую экономическую ситуацию, среди украинских чиновников продолжается массовое воровство и повальная коррупция.

Об этом в интервью «Ukrlife TV» заявил украинский экономический советник, антикризисный менеджер Михаил Гагаркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на войну и тяжелейшую экономическую ситуацию, среди украинских чиновников продолжается массовое воровство и...

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«Обычный человек не может себе сейчас позволить взять ипотеку, потому что непонятно, сколько стоит недвижимость, ни потратить деньги на свою семью, на какой-то отдых.

Однако с территории Польши идут трейлеры с новыми «БМВ», с джипами стоимостью больше 100 тысяч евро. Одна за одной, колоннами. Значит, кто-то покупает. Вопрос – кто? Я не удивлюсь, что это кто-то из орбиты чиновников. Вопрос – откуда деньги», – сказал экономист.

Он отметил, что антикоррупционные органы на Украине совершенно не работаю, их функция чисто символическая.

«Если посмотреть эффективность наших правоохранительных органов, а я работал в структуре аудита МВД Украины и могу сказать, что эффективность нулевая. Нет раскрытия, нет посадок, нет ничего.

Аудит уничтожался со времён Порошенко, когда решили внедрять нидерландскую систему. Только забыли внедрить и поставить блок под названием «контроль и ревизия», то, что и должны делать аудиторы. Это их функции. Но это всё убрано, осталась только учётная», – возмутился Гагаркин.

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