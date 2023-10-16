Киевский миллионер: Украинцев начали готовить к заморозке по «линии Суровикина»

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Конфликт на Украине может быть свернут уже до зимы, а граница установится по «линии Суровикина».

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский миллионер Геннадий Балашов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Балашова, договоренность об этом витает в воздухе, но пока публично не озвучена.

«Я надеюсь, до переломной зимы не дойдет. Надеюсь, что сворачивание конфликта уже началось. Я думаю, что само то, что выделяют зенитные комплексы оборонные и не дают пока ракеты дальнего действия, говорит о том, что Украину подбивают к мирному решению вопроса. Идея установить мир по линии Суровикина, по существующему статус-кво, по факту, она висит в воздухе – вопрос принятия решения властями. Но я думаю, что где-то внутри себя они приняли это решение и, в общем-то, риторика потому такая хаотичная и идет», – считает бизнесмен.

«Сейчас идет запугивание населения. Точно, как перед войной они расслабляли население, а сейчас они его запугивают. Я предположу, если тогда расслабляли, зная, что будет война, то сейчас они запугивают, зная, что будет мир», – заявил Балашов.