Киевский политолог: будем бить вглубь России – заставим Кремль признать нашу победу

31.10.2022  15:07 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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ВСУ-убийцы, Д.Б., Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украинская армия должна не просто готовиться к захвату территорий в границах УССР 1991 года, но и нанесению ударов «вглубь России», чтобы с позиции силы заставить Кремль признать целостность самостийной державы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил местный политолог Олег Саакян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия должна не просто готовиться к захвату территорий в границах УССР 1991 года,...

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«Мы должны именно военным образом освобождать все территории в границах 91-го года. Потому что договариваться в рамках своих границ – придется идти на компромиссы России, а Россия компромиссов не воспринимает, Россия всегда говорит языком ультиматумов. Соответственно, это асимметрическая позиция, с Россией нужно говорить исключительно на равных. А для того, чтобы говорить на равных, нужно освободить все наши территории…

Сразу возникает вопрос – ну, освободили мы все территории 91-го года и война закончилась? Нет никаких гарантий, что она закончится.

Россия может дальше продолжать обстреливать Украину, дальше терроризировать. Соответственно, необязательно освобождение всех территорий будет равно миру и завершению войны…

Потому сразу возникает вопрос – а является ли для нас границами наши границы? И уже сейчас идет дискуссия относительно того, где эта граница в ударах по территории России, например. Насколько глубоко, какие объекты, и что нам нужно бить внутри России для того, чтобы Россия не могла нас терроризировать», – заявил Саакян.

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