Киевский режим приготовил населению газовую удавку к зиме

Чем ближе зима, тем чаще в подконтрольных хунте СМИ и пабликах появляются панические вбросы о том, что с нового года Россия начнет уничтожать украинскую газотранспортную систему. И потому, дескать, насущным стало радикальное увеличение тарифов на газ – с целью покрытия его возможного дефицита, проведения ремонтов и защиты от бомбардировок.

Ну точь-в-точь как было прошлой зимой с электроэнергетикой, когда главный монополист Ахметов со своей компанией ДТЭК и кучкой региональных сообщников во время веерных отключений продавал в ЕС и Молдову электричество, уже оплаченное налогоплательщиками. А последним поднимали цену, приводя аналогичные «аргументы».

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В итоге за первую половину 2023 года стоимость одного кВт/ч возросла с 1,65 грн до 2,5 грн. Но это далеко не предел: к новому году ожидается скачок до 5 грн и более. Это притом что уже сейчас оплата только электричества средней 3-комнатной квартиры обходится минимум в 800-1000 грн. при средней пенсии в 2300 грн и средней зарплате в 12 000 – 14 000 тыс. грн.

Большинство граждан самостийной отдает за коммунальные услуги от 50% до 70% от своего дохода. Когда зимой сюда добавятся еще и счета за отопление, общая сумма задолженности и число должников побьют все предыдущие рекорды: для многих это суммы совершенно неподъемные. Но антинародная власть такими «мелочами» не заморачивается. Ведь у нее в приоритете только грабеж рядового потребителя, собственное обогащение и выполнение планов МВФ, направленных на прекращение соцподдержки населения.

Теперь предвидится «обдираловка» и по газу, но чтобы ее провести, требуется предварительная информационная «артподготовка», которую мы ныне и наблюдаем. Суть ее – традиционное обвинение России, дабы было легче заставить «биомассу» раскошеливаться. Посему активно муссируется версия о том, что Путин и «Газпром» не хотят продлевать договор между Москвой и Киевом от 2019 года о транзите российского голубого топлива в ЕС, а только спят и видят, как бы уничтожить украинскую газотранспортную инфраструктуру.

Причем внимание публики не акцентируется на том, что на самом-то деле именно хунта отказалась вступать в переговоры о пролонгации газового договора. Сейчас стал умалчиваться тот факт, что летом министр энергетики Галущенко несколько раз заявлял, что его государство отказывается вести переговоры с Россией по поводу продления транзитного контракта (заключенного, между прочим, не до января, а до декабря 2024 года!) Оно и понятно: «концепция» изменилась ввиду всего вышеизложенного.

Обходят стороной и то обстоятельство, что еще весной 2022-го Украина заявила о форс-мажоре и не приняла заявку на прокачку российского газа через одну из двух газоизмерительных станций, обеспечивавших транзит – «Сохрановку» (Ростовская обл.) (Вторая – «Суджа», Курская обл.) В результате чего объем поставок уменьшился в два раза, до 40 миллионов кубометров в сутки вместо 80.

Напомним, весной премьер Шмыгаль пафосно возвестил, что им создан оперативный штаб для подготовки к зиме. Тогда же газовый монополист – компания «Нафтогаз» – отрапортовала, что приступила к закачке голубого топлива в собственные хранилища. И похвалилась, что в предыдущую зиму будто бы смогла не прибегать к газовому импорту благодаря собственной газодобыче. А вот теперь, получается, этот «свой» газ она готовится продавать потребителям по бешеным ценам якобы для покрытия гипотетического дефицита, могущего возникнуть в связи с войной.

Вот как прокомментировал такие намерения наш знакомый русский киевлянин, физик Андрей:

«Вот, когда слушаешь всю эту лукавую белиберду наших правителей, волей-неволей приходишь к выводу, что у них уже намечены какие-то комбинации, вплоть до подрыва газосистемы. А чему удивляться? Взрывают же они храмы, города изнутри, как тот же Бахмут, а потом обвиняют Россию… Значит, простых потребителей, обывателей, ожидает новое коммунальное ярмо. Причем подонки не заморачиваются тем обстоятельством, что собственное топливо, как и любые другие товары, всегда дешевле импортного. Для зеленковской шайки сверхзадача – опять оболванить население, наклепав платежек с дутыми цифрами. Да еще за доставку газа накручивают вдвое. Хотя за нее давным-давно заплачено, когда прокладывали трубы – еще во времена СССР! И в годы самостийности тоже платили рядовые потребители, если он проводился туда, где прежде его не было. Все цифры Кабмина взяты с потолка, ведь никаких капитальных ремонтов сетей давным-давно не проводилось».

Подорожает газ – подорожает и все остальное. Уже сейчас он подскочил на заправках с 21 грн до 25 грн, а кое-где и до 27 (в 2019 году он стоил 7 грн, а в начале СВО – 14). Растут цены и в маркетах, и на ярмарках. Ярмарки давно уже перестали быть местами торговли, где продукты и товары дешевле, чем в магазинах.

Вот какими впечатлениями поделилась о своем ярмарочном «шоппинге» еще одна наша давняя знакомая, русская киевлянка Эльвира:

«С началом осени все подорожало. Цены продолжают ползти вверх. Видимо, немалую играет роль в этом росте и страх перед возможными зимними неурядицами. Понятное дело, люди хотят создать себе какой-то денежный запас на случай взвинчивания тарифов и т.д. Вот, возьмем мясо – телятина была по 230, сейчас уже под 350 грн за кг. Цыплята были по 90 – стали по 140. Сильно подорожали продукты медосбора – например, настойка пчелиной моли, необходимая моему мужу-астматику, подскочила в цене со 100 грн до 180. А еще муж хотел купить соленую рыбу – так одна маленькая сушеная плотвичка «завесила» на целый «стольник». Это вообще немыслимо…».

Зато нам втемяшивают рекомендации, как нужно готовиться к трудному зимнему периоду. В СМИ, в соцсетях полно реклам. Тут вам и генераторы, и приборы ночного видения, и суперфонари на USB, и железные печки. Все, как в прошлом году. Полным-полно объявлений фирм и фирмочек, которые предлагают стены утеплять, щели заделывать. Такое впечатление создается, что все они в сговоре с правительством, и правительство у них в доле. Которое делает вид, что таким образом помогает нации.

А само пилит содранные с нас миллиарды на дорожном строительстве (кому оно нужно, когда война идет?), съемках всяких дорогостоящих тупых сериалов, прикручиваниях трезубцев к Матери-Родине и проч. Не сомневаюсь, что новые тарифы на газ оно будет «осваивать» таким же образом.