«Климат как в Крыму»: В Мелитополь влюбляются российские военные и возвращаются уехавшие в начале СВО

Жители Мелитопольского района, покинувшие его территорию в начале СВО, начинают возвращаться назад. Граждане Украины также проявляют интерес к переезду в уже российский регион, и речь идет о высококлассных специалистах.

Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас заработала Таврическая литейная компания «Талко», ищут дополнительные партнёрские контакты, завод «Продмаш», на прошлой неделе встречался с руководителем. Слава Богу, что удалось сохранить коллективы. Конечно, не в полном составе, – отметил он. – И ещё, что самое интересное, несмотря на то, что украинские СМИ всячески пророчат там сумасшедшие прорывы, что у нас здесь в Мелитополе ничего не останется, есть много желающих вернутся из той части уже в российский Мелитополь, и это очень радует. Потому что хотят вернуться высококвалифицированные специалисты. Люди из Украины тоже такие есть. Конечно, у нас же есть друзья и родственники, которые проживают на той части, общаемся, рассказываем, как у нас здесь устроена жизнь, какие у нас происходят изменения, и иногда, если на начальном этапе я слышал ухмылку, то постепенно уже такие вкрадчивые вопросы, как бы к вам бы переехать, потому что «у нас здесь кошмар, что происходит». Что касается возвращенцев, это конечно в большей степени жители Запорожской области. Есть чат-боты по telegram-каналам, есть запросы и на восстановление родственных связей, которые были утеряны вследствие начала СВО и вопрос о том, как можно вернуться, какие есть пути. Мы тогда отвечаем человеку в зависимости от того, где он находится».

В Запорожской области дефицит учителей, врачей, специалистов сельского хозяйства, которое, в ближайшем будущем станет главной отраслью инвестиционных вливаний.

«В прошлом году наша черешня доехала даже до Пензы, при том, что были сложности с пересечением границы в сторону Ростова, и дорожное полотно было не в неудовлетворительном состоянии, а черешня – ягода очень нежная и требует трепетной доставки, – подчеркнул Сигута. – У нас достаточно благодатный регион в плане климата, и мы на сегодня проработали группы продукции – это бахчевые культуры, ягоды, у нас очень хорошо развито типичное хозяйство, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, капуста. Это я сейчас называю те группы товаров, которые импортируются в Российскую Федерацию из ближнего и дальнего зарубежья. Египет, Азербайджан, Армения, мясо едет до сих пор из Аргентины. Мы могли бы и крупный рогатый скот восстановить, потому что у нас была огромное количество ферм, но были незаконно распаханы пастбища, и просто негде стало выпасть скот. Сейчас уже и на меня, и на губернатора выходят инвесторы, желающие строить полноценные комплексы по производству КРС. Нужно изучить рынок. Готовы переориентироваться, но пока СВО, с опаской относятся к инвестициям. Когда полноценно заработают все органы власти и законодательное поле Российской Федерации, думаю, тогда будут основные, если можно сказать, вливания».

Глава ВГА добавил, что курортные территории Азовского побережья Бердянска и Кирилловки готовится к тому, что этим летом приедут отдыхающие.

«Есть спрос, уже люди звонят, спрашивают про базы отдыха или какие-то отели у моря, – уточнил Сигута. – Конечно, если бы заработала железная дорога, у нас бы вообще все вопросы отпали. Я вижу, что даже военнослужащие, которые находятся на нашей территории, влюбляются в наш край, потому что он богат и лесом, и степью, и лиманами. И климат как в Крыму, и море рядом».