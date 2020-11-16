Когда стало нужно, у Лукашенко заметили выпады со стороны Украины

16.11.2020, Москва, Владимир Гладков

В Белоруссии, где крепили дружбу с Петром Порошенко и проводили совместные экономические форумы, даже после того, как союзник – Россия ввела санкции против Украины, вдруг обнаружили, что Киев занимает недружественную позицию по отношению к Минску.

В эфире телеканала «Россия 1» провластный белорусский политолог Алексей Дзермант обратил внимание на недавнее интервью главы СБУ, который назвал Минск в числе угроз для Украины.

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Интересно, что подобные высказывания делались и во времена Порошенко на уровне глав комитетов Верховной рады, однако у Александра Лукашенко тогда предпочитали выпады украинцев не замечать – в тот момент многовекторность была необходима для торгов с Москвой и уклонения от интеграции.

«Я обратил внимание на интервью главы СБУ, который на намерение сократить число сотрудников СБУ на 10 тысяч сказал, что этого нельзя категорически делать, потому что вместе сотрудников ФСБ и КГБ – «наших противников» – 220 тысяч. Поэтому мы никак не сможем противостоять им.

Это очень чётко показывает, как современная Украина и её власть (не народ, Лукашенко там самый популярный политик, и его рейтинг во многом совпадает с пророссийскими настроениями, которые, несмотря ни на что, в Украине остаются), но отношение власти, уже официальных лиц – главы спецслужб, он вместе перечислил ФСБ и КГБ. Это, по-моему, впервые произошло, когда белорусское государство её (Украины – ред.) спецслужбы потенциально считают противником.

Это уже если не объявление враждебных намерений по отношению к нам, то серьёзное обострение, которое, конечно, началось намного раньше, но мы подошли к той черте, когда украинское государство уже можно уже будет воспринимать враждебным», – отметил Дзермант.

Ранее глава СБУ Иван Баканов в интервью «Интерфаксу» действительно заявил, что сокращение штата украинских спецслужб навредит обороноспособности страны. «Ведь наши соседи – ФСБ РФ и КГБ Беларуси – имеют суммарно около 220 тысяч сотрудников. Каким штатом мы будем им противостоять, и будет ли это эффективно?» – сказал Баканов.