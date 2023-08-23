Когда свернули не туда? – украинский политик об уничтоженной государственности

Украина встречает 32-ю годовщину т.н. незалежности в условиях фактически уничтоженной государственности, что бы ни утверждала официальная пропаганда Зеленского.

«Когда свернули не туда?» – размышляет в свежем материале изгнанный из Киева председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

…Очередную годовщину независимости своей страны половина украинцев встречает за ее границами. В самой стране идут боевые действия, гибнут люди, массово и повсеместно вылавливают мужчин в армию, большинство оставшихся украинцев живут в страхе и нищете, а власть при этом обезумела от коррупции и вседозволенности. Очевидно, гражданам новой страны как-то иначе представлялась независимость Украины в 1991 году. В чем причина? Когда свернули не туда? Об этом стоит поразмыслить на 32-ю годовщину образования украинского государства.

Обида вместо благодарности.

Хорошо видно, что в новом государстве народ и власть шли совершенно разными путями. Вопреки воле народа в 2005 году идеологию совместного с Россией курса в разных государствах, но в рамках СНГ, подменили на идеологию политической обиды на весь русский народ, его культуру и историю. Любой психолог вам скажет, что обижаться намного легче, чем строить отношения, но именно по этому пути начала идти основная часть украинской элиты.

Справедливости ради нужно сказать, что украинские политики выбрали такой путь не сами, а их нежно, как теленка за веревочку, повели западные хозяева. Вот тогда и пошел процесс отрицательного отбора руководства страны, когда профессионально обиженных ставили выше эффективных управленцев.

Совместная история дала Украине передовую и мощную промышленность, индустриальное сельское хозяйство и огромную научную базу. СССР щедро вкладывал в Украину, поднимая ее из руин Великой Отечественной войны, оснащая ее новейшей инфраструктурой и системой снабжения, хотя многие регионы России таким вниманием похвастаться не могли.

Вот выдержка из выступления президента РФ Владимира Путина на международной конференции, посвященной 1025-летию Крещения Руси в Киеве «Православно-славянские ценности — основа цивилизационного выбора Украины», организованной общественным движением «Украинский выбор»:

«Украина давала около 48% общесоюзного производства стали, 33% проката, 53% железной руды, 30% угля, 38% металлорежущего оборудования, 71% сахара. Это просто колосс экономический и промышленный… В 70-е годы Украина стала лидером в освоении передовых технологий… Авиация, ракетно-космическая отрасль, атомное машиностроение, приборостроение, судостроение, электротехническая промышленность, степень развития морского, железнодорожного, трубопроводного транспорта была одной из самых высоких в СССР. Многократно выросли доходы и качество жизни граждан на тот период времени. Согласно западным оценкам, национальный доход Украины на душу населения в 1970 году превысил доходы на душу населения такой развитой европейской страны, как Италия».

В свете нынешней ситуации отмечу, фундаментальная экономическая ошибка Украины — разрыв экономических отношений с Российской Федерацией. Ровно, как и главная причина рекордно быстрого экономического упадка. Без России Украина за чуть более, чем тридцать лет полностью обнулила свой экономический и технологический потенциал начала 90-х годов, наукоёмкие высокотехнологические сектора промышленности: авиастроение; судостроение; приборостроение; микроэлектронику; машиностроение; ракетно-космическую отрасль. Разорвав кооперационные связи с РФ и странами СНГ, Украина безальтернативно и неизбежно уступила в глобальной конкурентной борьбе, потеряла свой шанс на достойное экономическое будущее. На этом настаивал «Украинский выбор» в 2013-м. Эту политику отстаивала в парламенте «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Любая власть, получив в подарок такое наследство, должна испытывать благодарность. Дело не только в моральных вопросах, но и чисто в экономических, таких как хорошая кредитная история или история экономического успеха. Но антироссийская истерия, которую активно запустили на первом Майдане в 2004-м году, не имела ничего общего с прагматикой и экономичным расчетом. Это была массовая обида за политическое поражение, и украинская верхушка пошла на поводу у этой обиды, отдав власть профессионально обиженным на Россию силам.

Структурированная секторальная кооперация, а также глубокая интеграция субъектов хозяйствования Украины и России давали колоссальные экономические преимущества и максимальный эффект. Ведь РФ для Украины – это еще и рынки сбыта. А это валютные поступления от экспорта, промышленное производство внутри страны, налоги и сборы, зарплаты и рабочие места, доходы от транзита нефти, газа, автомобильного и железнодорожного транспорта. Низкие цены на энергоносители. Инвестиции в банковский сектор, туризм и многое другое. Не использовать этот потенциал было, как минимум, недальновидно, как максимум, преступно в отношении страны. Не знать этого не могли. Стало быть, задолго и планомерно уничтожали Украину в экономической, социальной и гуманитарной сфере в угоду отдельным недружественным государствам.

Особенно отметились в последние годы. Отменили мораторий и распродали за бесценок земли сельскохозяйственного назначения. Упразднили мораторий и разворовали стратегические предприятия под ширмой приватизации. Ранее подписали невыгодное и дискриминационное по отношению к украинским производителям Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, особенно в части функционирования зоны свободной торговли. Здесь стоит вспомнить и о наиболее невыгодных условиях присоединения Украины к ВТО. Санкциях, которые нанесли непоправимый ущерб именно экономике Украины.

Сегодня рядом с памятником павших советских солдат на Алее Славы в Киеве построили огромный памятник жертвам Голодомора, то есть памятник обиды украинцев на русских, который новая власть продолжает расширять и строить. Украинская власть на государственном уровне перестала отдавать почести освободителям Украины от нацизма. Зато воспитывает в украинских гражданах обиду и ненависть на основе подтасованных фактов. Остается только дождаться, когда этот идол обиды традиционно будет сброшен с круч Днепра. Только в отличие от идола, который сбросили тысячу лет назад, этот не всплывет, слишком много на него пошло материала.

Подчинение вместо понимания

Украинская элита не просто обижалась на Россию, она призвала выключить всякое соображение в управлении своим же государством. Зачем думать, если есть западные кураторы, которых большинство украинской верхушки признали за хозяев?

Сладкая ложь стала необходимой атрибутикой украинского политика. Он должен был обещать безбедную жизнь в Евросоюзе и мирную жизнь в составе НАТО, превращая европейскую интеграцию в сектантство и массовое помешательство. На фоне этого помешательства украинцы отказывались от своих интересов в пользу Запада. Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация — ключевые векторы экономической, социальной и гуманитарной политики, которые сопровождают прозападный выбор.

Как следствие, Украина — единственная страна на постсоветском пространстве, которая так и не вышла на уровень ВВП 1990-го года. В рейтинге Всемирного банка по уровню ВВП Украина занимает 59-е место в мире. По показателю ВВП в расчете на душу населения Украина занимает последнее место в Европе с показателем $4534. В Европе и в Глобальном индексе продовольственной безопасности (The Economist Intelligence Unit) Украина — некогда одна из ведущих стран-экспортеров продовольствия — расположилась на 71-м месте среди 113 стран мира. Безработица в стране по итогам прошлого года достигла рекордной отметки в 26%. Усугубляет положение многомиллионная миграция и стремительное сокращение численности населения страны.

Украинцам обычно не объясняли правила европейской игры, цену этой интеграции. Им внушали, что богатая Европа будет бесконечно содержать Украину, а украинцам нужно только слушаться мудрых хозяев из ЕС. По сути, это ничем не отличается от того, что говорили украинцам во время гитлеровской оккупации, тогда тоже требовали абсолютного подчинения, считая себя высшей расой. Тогда на государственном уровне было заявлено, что украинцев должно быть на своей земле как можно меньше.

Но ведь и сейчас проводится именно такая политика. Сегодня количество украинцев, покинувших страну, стремительно приближается к количеству оставшихся. А в целом, сегодня население Украины составляет менее половины того, что было в 1991 году. И это реальный геноцид народа, а не выдуманный. Но для понимания гибельности этой политики нужен анализ, а сегодня его запретили на законодательном уровне, запретив все оппозиционные партии, СМИ и общественные организации. В западном курсе Украины сомневаться преступно, власть Зеленского устраивает только слепая вера в западные идолы.

Война вместо сотрудничества

Обида и глупость всегда дает агрессию. Украина активно внедряла насилие в свою политику. В 2014 году кровь и убийство политических оппонентов вошли в норму. Теперь украинский политик без призывов к насилию по отношению к России и внутренним врагам невозможен. При этом западные хозяева эту агрессию называют демократией, всячески лелеют и взращивают. Злоба украинцев — это товар Запада. А для того, чтобы человек был злым его нужно поменьше кормить.

По показателю среднемесячной заработной платы Украина по итогам 2022 года занимает последнее место в Европе с показателем $406. А еще 74-е место из 167 стран мира в Глобальном рейтинге стран по уровню благосостояния (The Legatum Prosperity Index) и также последнее место в Европе. Кроме того, Украина занимает последнее место в Европе по уровню покупательной способности среди 42 европейских государств с показателем €1540 на душу населения (исследования GfK Purchasing Power Europe).

На границах у России образовалось враждебное нищее государство, которое воспитывало ненависть к россиянам на государственном уровне. Русофобия для представителя украинской власти стало нормой. Именно поэтому в 2019 году побеждает Зеленский. Украинский народ надеялся, что человек не из политической элиты, как им казалось, из народа, уничтожит людоедские традиции новейшей украинской политики.

Зеленский не только не стал приговором для этих традиций, но и оказался наиболее верным их последователем, фанатичным апологетом. Он сделал то, что делали украинские руководители – предал свой народ. И это предательство обернулось трагедией. Ни одна страна не может столько лет управляться предателями.

Запад растил из украинской политической элиты предателей вовсе не для того, чтобы построить сильную Украину. Он растил их для того, чтобы украинское руководство помогло им сокрушить Россию. И если цель не будет достигнута, то проект Украина — Запад перестанет интересовать.

«Для них это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. И хоть их им и не жалко, Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнёт слишком вредить его интересам. Как бы он в голос ни причитал на своих саммитах и в ООН. Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной», — пишет Дмитрий Медведев.

А вот для России, как считает Медведев, вопрос стоит совершенно иначе:

«А для нас это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы».

Украинская политическая элита в массе своей предала, в первую очередь, свой народ. Она грабила его, забирала права и свободы, отучала думать и анализировать, нагло обманывала его. Теперь она, создав из страны полигон для оружия НАТО, убивает этот народ, зарабатывая на этом миллиарды. Гибель Украины как государства уже не остановить. Его по факту уже нет. Не может страна долго существовать с таким управлением и политическими традициями. Нельзя построить страну на основе обид, глупости, фанатизма и жестокости. А другого украинская элита предложить народу не может.

Медведев прав, поддержка Запада рано или поздно иссякнет. Миф о том, что Запад бесконечно будет кормить Украину, абсолютно не соответствует действительности. Но Запад не кормит народ Украины, он кормит одуревшую от своей безнаказанности элиту, которая убивает свой народ и страну. И теперь вопрос, что кончится быстрее — народ или страна. Ответ для украинцев становится все очевиднее.

К 32-й годовщине Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП. Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего.

С Украиной как с государством все ясно, его в определенный момент начали строить на продажу западным хозяевам, а не для граждан своей страны. Но большинство украинцев, в отличие от своей предательской власти, люди достойные и трудолюбивые. Они заслужили мирное небо, обретение спокойствия, достижение благосостояния, и получение политических и социальных условий для того, чтобы растить и обучать своих детей, никогда не отправляя их на войну за чужие интересы.