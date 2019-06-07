07.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Коррупция, Криминал, Украина
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Кольцо сужается: Боевики «Азова» тоже обещают тюрьму Порошенко и подельникам

Экс-президенту Украины Петру Порошенко нужно думать не о будущем своей «европейской» партии, а о предстоящем пребывании в местах лишения свободы за коррупционные действия.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший белорусский нацист, один из организаторов «Национального корпуса» и неонацистского полка «Азов» Сергей Коротких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик подчеркнул, что команда Порошенко находится в истерическом состоянии, и ей осталось протянуть не более пары месяцев.

«Очень радует, что и у команды Порошенко, и у самого Порошенко уже начинается истерика, которая исходит из опубликованных соцопросов. Они уже меньше 8%, и я думаю, будут продолжать падать, потому что горлышко правосудия все уже сжимается.

Есть все шансы рассуждать не о том, как интегрироваться в Евросоюз, а о том, как им интегрироваться в жизнь колоний, где они будут отбывать наказание.

Уже огромное количество заявлений на Порошенко, и все еще только начинается.

Они приняты к рассмотрению, в делопроизводство, в Государственном бюро расследований. Прокуратура по мере сил своих блокирует все эти заявления, но, я думаю, это история еще пары месяцев», – заявил Коротких.

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