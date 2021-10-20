Очередное потепление климата, вызвавшее активное таянье арктических льдов и резкое сокращение зоны вечной мерзлоты открывает для России новые горизонты: упрощённый доступ к кладовым ископаемого топлива и бурное развитие коммерческих перевозок по Северному морскому пути из Западной Европы в Юго-Восточную Азию и обратно – в обход традиционных транспортных коридоров.

Реализация масштабных арктических проектов даже по самым скромным прогнозам обещает резкое усиление экономической и геополитической мощи России, что совершенно неприемлемо для «наших западных партнёров».

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Кроме того, освоение арктического региона Россией уже вызывает серьёзный интерес и желание инвестировать в добывающие, транспортные отрасли и инфраструктуру у далёких от Арктики государств – например, у Франции и богатеньких арабских «бензоколонок». Конечно, это провоцирует острую зависть и недовольство у «лидеров Свободного Мира», стремящихся замкнуть на себя все мало-мальски значимые торговые и денежные потоки.

В США, Канаде и даже Китае правительства внезапно осознали, как сильно они отстали от России в количестве и качестве ледокольного флота, без которого невозможно освоение даже потеплевшей Арктике, в результате чего между этими странами началась ледокольно-строительная гонка.

«Вашингтонский обком», обожающий раньше других застолбить на картах границы своих неимоверных аппетитов, запустил пробный шар, сделав нескромное предложение Дании – отдать США «ненужную» ей Гренландию. Несмотря на то, что предложение, озвученное президентом Трампом, звучало не очень серьёзно, пробный шар получился щербатым, а в Дании, как и во всём мире, американские хотелки в Арктике восприняли на полном серьёзе.

Постепенно в Вашингтоне выработали собственную арктическую стратегию, главным пунктом которой является последовательное вытеснение России из региона Крайнего Севера. Впрочем, другого поведения от США вряд ли кто ожидал.

13 октября 2021 года к американской стратегии присоединился Евросоюз, руководство которого утвердило собственный стратегический документ, определяющий цели, задачи и приоритеты ЕС в Арктике.

В отличие от Вашингтона, взявшего курс на геополитическое противостояние с Россией в арктическом регионе, включая зону исключительных экономических интересов РФ, европейские толерасты намерены суетиться, гундеть и совать палки в колёса российскому продвижению на Север.

Для этого они в традиционно лицемерной для них манере сначала обкашляли «общечеловеческие вопросы», с непременными мантрами о сохранении мира, стабильности и международного сотрудничества в регионе, чтобы затем уточнить, что на Россию они будут давить через экологию, включая новомодный «углеродный налог», а также права человека народов Крайнего Севера.

Основная задача ЕС – заставить российскую промышленность либо отказаться от добычи полезных ископаемых в Арктике, либо сделать её своей дойной коровой под соусом «борьбы за экологию». И, кроме прочего, закрепить в сознании европейского обывателя, что богатства Арктики – они не российские или чьи-то ещё, а «интернациональные».

Кстати, будущий «углеродный налог» на продажу российских углеводородов, оценивается в потерю 3 – 5 миллиардов долларов ежегодно, о чём предупреждали специалисты на прошлогоднем Тюменском нефтегазовом форуме.

Несколько смягчает содержимое бумаги её декларативный, то есть необязательный к исполнению странами-участницами статус, однако сама тональность и намерения говорят о многом.

Собственно, документик рассчитан не на сиюминутное воздействие на Россию, а на ближайшее будущее, чтобы в 2026 году начать запрещать и облагать поборами добычу полезных ископаемых за Полярным кругом.

Не секрет, что брюссельских паразитов уже сильно раздражает самостоятельная реализация российских проектов в Заполярье, таких как «Ямал СПГ», «Восток Ойл» и «Арктик СПГ-2», с прицелом их выхода на европейские рынки, так что создаётся реальная угроза экономического шантажа с хлопаньем дверей перед российскими поставками.

Вице-премьер Александр Новак, курировавший нефтегазовый сектор российской экономики, высказал недоумение столь избирательной политикой ЕС по запрету добычи углеводородов в Арктике. Мол, для запретов есть и другие уголки планеты, где качают нефть и газ. Путин прокомментировал документик ЕС куда более конкретнее, пообещав сократить добычу углеводородов при таком раскладе, но наверстать упущенное повышением цен.

Наблюдатели также отмечают, что загребущие планы ЕС наступают на мозоли и других крупных экономических игроков в Арктике – США, Канады и Норвегии, так что Россия в противоборстве с брюссельскими хапугами не останется в гордом одиночестве.

В последние несколько лет обозначилась ещё одна любопытная тенденция. Некоторые неарктические государства тушкой или чучелком стараются получить статус постоянного наблюдателя в Арктическом Совете (АС).

В настоящий момент постоянными наблюдателями в АС являются Великобритания, Германия, Испания, Франция, Нидерланды, Польша, Швейцария, Япония, Индия и Сингапур. Временный статус до следующего совещания министров получили Южная Корея, Италия и Китай, причём эта тройка прилагает максимум усилий, чтобы надолго закрепиться в Арктическом Совете.

Китай, кстати, ещё один крупный игрок, которого не хотят пускать в Арктику США и Евросоюз.

И если интерес к Арктике такого государства, как Италия, в активе которой значатся знаменитый полярный исследователь Нобиле и добыча углеводородов с морских платформ экономических зонах Норвегии и Аляски, – понятен, то арктические амбиции Эстонии, не имеющей ни ресурсов, ни флота, ни промышленности, выглядят совсем уже анекдотически.

Сдержанная реакция России и ряда других государств, для которых неприемлем «шире круг» за счёт совсем уже никчёмных участников, стало причиной отказа Эстонии в членстве АС до следующей заявки в 2023 году на саммите 20 мая.

В Таллине не стали скрывать разочарования и выпустили к микрофонам министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс, пообещавшую прорваться в Арктику в ближайшем обозримом будущем. Эстония, как оказалось, стала инициатором разработки и принятия «арктической стратегии» ЕС, озвученной несколько дней назад.

Постепенно пришло понимание, что собираются мутить в Арктическом Союзе адепты школы «медленного кунг-фу». 6 июля у здания университета в Питере, оперативники ФСБ задержали эстонского консула Марта Лятте, пытавшегося получить от российского гражданина секретную информацию о планах России в Арктике.

Также стало известно, что эта же тема крайне интересует шпионский центр кибернетической разведки НАТО в Таллине, из чего следует, что Эстонию в Арктический Совет сватают евроатлантические структуры, далёкие от экологии, прав и культурного разнообразия северных народов.

С учётом европейской «интернационализации» арктических ресурсов, понятно, что в Таллине надеются урвать свою долю пирога, охотно подписываясь на роль клоуна и инструмента для загребания жара собственными руками ради геополитических интересов крупных игроков.

А что Россия?

Высшие офицеры ВМФ РФ, в предчувствии новых угроз и вызовов, уже начали вести дискуссии о возможности формирования Арктического флота для защиты Северного морского пути. Правда, неофициально. Политическое руководство страны ещё не высказало своего окончательного решения по данному вопросу.

И понятно, почему. Российские эксперты в области ВМФ, геополитики и экономики считают форсирование этого проекта преждевременным. Севморпуть уже находится в зоне ответственности Северного флота, а выделение отдельного Арктического флота из состава СФ и ТФ может их серьёзно ослабить. Проще и дешевле выделить отдельную оперативную эскадру для выполнения специальных задач на Арктическом ТВД.

Один из самых сложных вопросов – место базирование Арктического флота. Имеющейся инфраструктуры с трудом хватает на нужды стоящих на службе боевых кораблей, а порты Севморпути – Тикси, Диксон, Игарка, Дудинка, Сабетта – замерзают и не готовы для круглогодичного базирования боевых кораблей. К тому же, Сабетта – единственный среди них глубоководный порт.

Помимо создания новой инфраструктуры, проблема упирается в строительство полноценных боевых кораблей океанской зоны – крейсеров и эсминцев. В последнее время во флотском строительстве возобладала «экономная» политика строительства лёгких боевых кораблей – корветов, фрегатов (читай – сторожевиков и лёгких крейсеров) и ракетных катеров, для которых Северный Ледовитый океан – не самый подходящий ТВД.

Судя по последним новостям, Россия продолжит постепенное наращивание своего военного и экономического присутствия в Арктике, но во главе угла будет стоять создание условий людям, желающим жить и работать в Заполярье, а также политические и экономические усилия для нивелирования арктической стратегии коллективного Запада. А наш бронепоезд пока что постоит на запасном пути.