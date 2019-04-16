Коломойский отсудил у России $45 млн. Что дальше?

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Крупнейшая украинская нефтедобывающая компания «Укрнафта», частично принадлежащая олигарху Игорю Коломойскому, из-за действий России в Крыму недосчиталась имущества почти на $45 млн. Возместить этот ущерб обязано государство РФ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое решение принял Гаагский арбитражный суд, говорится в сообщении на сайте Укрнафты.

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Также суд потребовал с Москвы компенсировать проценты (более $5,5 млн), пеню и арбитражные расходы (более $3,5 млн).

В иске речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках на территории полуострова.

При этом арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному иску к России, поданному украинской компанией Stabil и десятью другими лицами. Осенью 2014 года «Укрнафта» заявила, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 года. Сначала это помешало вложениям в крымские АЗС, а затем привело к их «экспроприации».

Через четыре года Верховный суд Швейцарии признал, что компания является инвестором по договору, а ее имущество в Крыму — инвестициями.

Россия в ответ заявляла, что двустороннее соглашение о защите инвестиций не может служить основанием для урегулирования претензий истцов арбитражным трибуналом.

Решения Арбитражного суда в Гааге нельзя оспорить, но и выполнять их Россия тоже не спешит. В ответ, Россия рискует столкнуться с заморозкой своих активов за рубежом, над чем уже работают юристы Коломойского.

Работают решения Гаагского суда по следующей схеме. Имея решение, что называется, «на руках», истец подает иски в суды в конкретных странах, где, по его мнению, имеется имущество Российской Федерации. Поэтому, скорее всего, «Укрнафта» продолжит кампанию по исполнению гаагского арбитражного решения в других странах.

Российские власти пока не выплачивали аналогичные компенсации другим компаниям, поэтому вполне вероятно, что-то же самое будет и с этим судебным актом — суд выигран, но реальных денег компания не получит», — так прокомментировал решение суда изданию «Газета.Ru» Владимир Шалаев, юрист компании BMS Law Firm.