Коломойский протыкает пиар-шарик Зеленского

02.10.2019, Киев, Игорь Петров

Олигарх Игорь Коломойский все чаще появляется в украинских медиа, и на его фоне популярность президента Украины Владимира Зеленского меркнет.

Об этом в видеоблоге Юрия Романенко заявил политолог Петр Охотин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что партия Зеленского немного трещит. Те, кто связан с Коломойским, имеют все больше влияния на процесс. Коломойский становится главным ньюсмейкером, его выступления цитируют больше, чем то, что делает Зеленский. Мало того, у Зеленского бывают такие проколы, как с горячей линией НАБУ. Мы видим, что шарик протыкается под ним пустота», – сказал Охотин.