02.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
Просмотров:

Коломойский протыкает пиар-шарик Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский все чаще появляется в украинских медиа, и на его фоне популярность президента Украины Владимира Зеленского меркнет.

Об этом в видеоблоге Юрия Романенко заявил политолог Петр Охотин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы видим, что партия Зеленского немного трещит. Те, кто связан с Коломойским, имеют все больше влияния на процесс. Коломойский становится главным ньюсмейкером, его выступления цитируют больше, чем то, что делает Зеленский. Мало того, у Зеленского бывают такие проколы, как с горячей линией НАБУ. Мы видим, что шарик протыкается под ним пустота», – сказал Охотин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть